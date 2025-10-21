  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

موصلی: ظرفیت خدمات‌رسانی بیمارستان جاسک افزایش می یابد

بندرعباس- معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با تأمین نیروی انسانی و تجهیزات، خدمات درمانی به بیماران در جاسک ارتقا پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موصلی ظهر سه شنبه در جلسه‌ای با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان شهرستان جاسک، گفت: در حال حاضر ۷۱ تخت فعال در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) در اختیار بیماران است و تلاش می‌کنیم با تأمین نیروی انسانی و تجهیزات، ظرفیت خدمات‌رسانی به مردم افزایش یابد.

وی افزود: بخش نیروی انسانی به ویژه پرستاران و پزشکان متخصص، نیازمند تقویت است و در همین راستا آزمون استخدامی برگزار شده و با جذب نیروهای داوطلب و تخصیص اعتبار تلاش می‌کنیم کمبودها را جبران کنیم.

موصلی همچنین به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: چند پروژه درمانی به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده‌اند از جمله کلینیک طرح تحول سلامت با پیگیری‌های جدی و همکاری مسئولان استانی از جمله دکتر رحیمی معاون درمان دانشگاه برنامه‌ریزی شده تا اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه‌ها تأمین شود.

وی درباره پایگاه اورژانس افزود: این پروژه نیز به دلیل محدودیت اعتبارات با مشکلات اجرایی مواجه شده است اما آمبولانس‌های مورد نیاز موجود هستند و امیدواریم با تأمین منابع لازم پروژه‌ها به سرانجام برسند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر همکاری خیرین در ارتقای خدمات درمانی گفت: در جلسه‌ای با خیرین منطقه گابری تفاهم‌نامه‌ای به ارزش حدود ۴ میلیارد تومان برای رفع کمبودهای درمانگاه امضا شد و خیرین متعهد شدند تجهیزات مورد نیاز از جمله ۳۰ دستگاه کولر را تأمین کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئولان خیرین و دانشگاه، تمام مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان جاسک به ویژه در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) و درمانگاه‌ها رفع شده و خدمات درمانی به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه شود.

