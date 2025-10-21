به گزارش خبرنگار مهر، علی موصلی ظهر سه شنبه در جلسهای با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان شهرستان جاسک، گفت: در حال حاضر ۷۱ تخت فعال در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) در اختیار بیماران است و تلاش میکنیم با تأمین نیروی انسانی و تجهیزات، ظرفیت خدماترسانی به مردم افزایش یابد.
وی افزود: بخش نیروی انسانی به ویژه پرستاران و پزشکان متخصص، نیازمند تقویت است و در همین راستا آزمون استخدامی برگزار شده و با جذب نیروهای داوطلب و تخصیص اعتبار تلاش میکنیم کمبودها را جبران کنیم.
موصلی همچنین به پروژههای عمرانی نیمهتمام اشاره کرد و گفت: چند پروژه درمانی به دلیل کمبود اعتبار متوقف ماندهاند از جمله کلینیک طرح تحول سلامت با پیگیریهای جدی و همکاری مسئولان استانی از جمله دکتر رحیمی معاون درمان دانشگاه برنامهریزی شده تا اعتبار لازم برای تکمیل این پروژهها تأمین شود.
وی درباره پایگاه اورژانس افزود: این پروژه نیز به دلیل محدودیت اعتبارات با مشکلات اجرایی مواجه شده است اما آمبولانسهای مورد نیاز موجود هستند و امیدواریم با تأمین منابع لازم پروژهها به سرانجام برسند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر همکاری خیرین در ارتقای خدمات درمانی گفت: در جلسهای با خیرین منطقه گابری تفاهمنامهای به ارزش حدود ۴ میلیارد تومان برای رفع کمبودهای درمانگاه امضا شد و خیرین متعهد شدند تجهیزات مورد نیاز از جمله ۳۰ دستگاه کولر را تأمین کنند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئولان خیرین و دانشگاه، تمام مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان جاسک به ویژه در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) و درمانگاهها رفع شده و خدمات درمانی به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه شود.
