به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسدی پور اظهار کرد: پلنگ جوانی در شهرستان صالح آباد به علت حمله سگهای گله که پس ورود غیرمجاز چوپان به زیستگاه پلنگ روی داد، تلف شد.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: بررسیهای میدانی و اولیه کارشناسان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی نشان میدهد علت مرگ پلنگ جوانی که دیروز در ارتفاعات صالحآباد تلف شده، «پارگی حنجره ناشی از حمله سگهای گله» بوده است.
وی اظهار کرد: بر اساس تحقیقات و گزارشهای اولیه، چوپان در فصل غیر مجاز چرای دام، دامهای خود را به ارتفاعات این شهرستان برای چرا میبرد.
اسدی پور افزود: طبق اظهارات چوپان حادثه دیده در حین چرای دام، سگهای گله حضور یک پلنگ جوان حدود ۲ ساله را در محدوده احساس کرده و با پارس کردن و حمله به سمت حیوان یورش بردند.
به گفته رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، چوپان در اظهاراتی اعلام کرده است: پلنگ که از حمله سگها دچار ترس و استرس شده بود برای فرار از خطر به بالای درخت پناه میبرد. چوپان نیز که در پی سگهای خود حرکت کرده و متوجه حضور پلنگ در بالای درخت نبوده و ناگهان با حیوان در فاصله نزدیک مواجه میشود و مقابلهای بین آنها رخ میدهد.
وی با بیان اینکه در این مقابله متأسفانه پلنگ توسط سگهای گله از پای درآمده است، ادامه داد: با اعلام موضوع از سوی اهالی روستا، محیطبانان منطقه فوراً در محل حاضر شدند و لاشه پلنگ را به اداره منتقل کردند. بر اساس مشاهدات و معاینات اولیه توسط کارشناسان اداره کل و شهرستان، گازگرفتگی سگهای گله در چند ناحیه بدن حیوان مشاهده شده است.
اسدی پور با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونههای بسیار ارزشمند است، گفت: بیتوجهی به مقررات چرا و ورود غیرمجاز به زیستگاههای حساس علاوه بر تهدید جان دامداران حیات گونههای نادر را نیز با خطر مواجه میکند.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: این اداره کل ضمن بررسی ابعاد حادثه از همه دامداران منطقه انتظار دارد با رعایت فصل مجاز چرا و خودداری از ورود به ارتفاعات زیستگاهی مانع بروز چنین رخدادهای ناگواری شوند.
اسدی پور افزود: لاشه پلنگ برای انجام آزمایشهای دامپزشکی و کالبد شکافی به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی منتقل و نتیجه نهایی پس از دریافت کامل آزمایشها و کالبد شکافی از طریق رسانههای رسمی استان اعلام خواهد شد.
