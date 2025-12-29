  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

پلنگ عظیم‌الجثه در پارک ملی تندوره درگز

مشهد- در این فیلم، تصاویری از حضور پلنگ عظیم‌الجثه در پارک ملی تندوره درگز در استان خراسان رضوی را مشاهده می‌کنید.

