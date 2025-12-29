https://mehrnews.com/x3b23x ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸ کد خبر 6706067 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸ پلنگ عظیمالجثه در پارک ملی تندوره درگز مشهد- در این فیلم، تصاویری از حضور پلنگ عظیمالجثه در پارک ملی تندوره درگز در استان خراسان رضوی را مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد خبر 6706067 کپی شد مطالب مرتبط پلنگ جوان در صالحآباد بر اثر حمله سگهای گله تلف شد یک جوان بر اثر حمله پلنگ در تربت حیدریه جان باخت مشاهده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش حیدری نیشابور برچسبها پارک ملی تندوره پلنگ شهرستان درگز خراسان رضوی
