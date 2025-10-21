سلیمانی: ۲ سوداگر مرگ در شهرستان مشگین شهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب‌های بلای خانمانسور اعتیاد و در پی دریافت گزارش‌های مردمی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشگین شهر با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه و هوشمندانه، ۷ کیلو و ۹۵۰ گرم مواد مخدرمواد مخدر از نوع شیشه را در خانه باغی روستای پریخان کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده ۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تأکید کرد: نیروی انتظامی استان اردبیل با عزمی راسخ و بهره‌گیری از تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی خود، با هرگونه فعالیت در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، به ویژه مواد صنعتی که تأثیرات ویرانگری بر سلامت عمومی دارند، برخورد قاطع خواهد کرد. امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و عاملان ترویج اعتیاد مدارا نخواهد شد.

وی همچنین خواستار مشارکت مستمر شهروندان در این مبارزه شد و از آن‌ها تقاضا کرد: از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، اعم از رفت و آمدهای غیرعادی در محل‌های مسکونی، یا مشاهده خرید و فروش مواد، مراتب را سریعاً و بدون هیچ‌گونه نگرانی امنیتی، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

این همکاری مردمی، به عنوان یکی از قوی‌ترین بازوهای اطلاعاتی نیروی انتظامی در اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های مبارزه با مواد مخدر تلقی می‌شود.