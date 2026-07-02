کشف بیش از ۱۱ کیلو شیشه در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با اشرافیت اطلاعاتی و در ۲ عملیات پلیسی موفق به کشف ۱۱ کیلو و ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند.

وی افزود: در رابطه با کشفیات به دست آمده ۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۲ دستگاه خودرو توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پدیده شوم اعتیاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلفن های ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ می باشد.