رمضانی: ۱۶۰۰ میلیارد تومان گندم در مازندران خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تسویه صددرصدی مطالبات کشاورزان گندمکار استان خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۸۱ هزار تن گندم از ۱۲ هزار کشاورز خریداری و بیش از هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: در همکاری دولت و با تأمین بودجه لازم، سال جاری پرداخت‌های خرید تضمینی گندم به صورت مرحله‌ای انجام شد تا کشاورزان بتوانند با آرامش برای فصل کشت بعدی آماده شوند.

وی افزود: در راستای تقویت امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی، ۲۸ مرکز خرید تضمینی در سطح استان فعال بودند که بیش از ۸۱ هزار و ۶۱۸ تن گندم از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.

رمضانی با اشاره به مشارکت گسترده کشاورزان استان ادامه داد: ۱۲ هزار و ۷۴۵ کشاورز با تحویل ۲۸ هزار و ۹۵۵ محموله گندم به مراکز خرید تضمینی در این طرح مشارکت داشتند.

مدیرکل غله مازندران در پایان ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بر اهمیت استمرار حمایت‌ها و نقش شبکه حمل‌ونقل و انبارداری در موفقیت این طرح تأکید کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی استان ایفا کرده است.