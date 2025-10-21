  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

رمضانی: ۱۶۰۰ میلیارد تومان گندم در مازندران خریداری شد

رمضانی: ۱۶۰۰ میلیارد تومان گندم در مازندران خریداری شد

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات کشاورزان گندمکار استان خبر داد و گفت: هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان بابت خرید به کشاورزان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تسویه صددرصدی مطالبات کشاورزان گندمکار استان خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۸۱ هزار تن گندم از ۱۲ هزار کشاورز خریداری و بیش از هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: در همکاری دولت و با تأمین بودجه لازم، سال جاری پرداخت‌های خرید تضمینی گندم به صورت مرحله‌ای انجام شد تا کشاورزان بتوانند با آرامش برای فصل کشت بعدی آماده شوند.

وی افزود: در راستای تقویت امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی، ۲۸ مرکز خرید تضمینی در سطح استان فعال بودند که بیش از ۸۱ هزار و ۶۱۸ تن گندم از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.

رمضانی با اشاره به مشارکت گسترده کشاورزان استان ادامه داد: ۱۲ هزار و ۷۴۵ کشاورز با تحویل ۲۸ هزار و ۹۵۵ محموله گندم به مراکز خرید تضمینی در این طرح مشارکت داشتند.

مدیرکل غله مازندران در پایان ضمن قدردانی از همراهی کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بر اهمیت استمرار حمایت‌ها و نقش شبکه حمل‌ونقل و انبارداری در موفقیت این طرح تأکید کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی استان ایفا کرده است.

کد خبر 6629686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها