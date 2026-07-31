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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

بیش از ۱۵۶ هزار زائر با قطارهای راه‌آهن جنوب جابجا شدند

بیش از ۱۵۶ هزار زائر با قطارهای راه‌آهن جنوب جابجا شدند

اهواز - آمار عملکرد راه‌آهن جنوب نشان می‌دهد که از ابتدای طرح اربعین تا پایان روز هشتم مرداد ماه تعداد ۳۲۲ رام قطار به صورت رفت و برگشت و ۱۵۶ هزار و ۳۰۸ زائر از طریق خطوط ریلی جابجا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه قطارهای بین‌شهری تعداد ۱۶۴ رام قطار به صورت رفت و برگشت و ۸۵ هزار و ۱۳۶ مسافر اربعین از این طریق تردد کرده‌اند.

همچنین خطوط ریل‌باس خرمشهر به شلمچه در قالب ۱۲۰ رام تردد رفت و برگشتی و ۶۱ هزار و ۱۳۶ زائر را به صورت رایگان منتقل کرده‌اند.

در مسیر خط ریلی اهواز به خرمشهر نیز ۱۰ هزار و ۳۶ زائر با ۳۸ رام قطار رفت و برگشت از طریق خطوط ریلی جابجا شده‌اند.

این آمار نشان‌دهنده استقبال زائران از ناوگان ریلی برای عزیمت به مرزهای خوزستان و بازگشت از سفر معنوی اربعین است و خدمات‌رسانی در این حوزه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6904476

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