به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه بناب با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تجمعات شبانه مردمی، اظهار کرد: نسبت دادن روحیه جنگطلبی به شرکتکنندگان در این اجتماعات، تحلیلی نادرست و به دور از واقعیت است.
وی افزود: ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبودهاند، اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، دشمن در پی تضعیف و بلعیدن ایران اسلامی است و از این رو، ایستادگی و مقاومت در برابر زیادهخواهیهای دشمن یک ضرورت است.
امام جمعه بناب همچنین با اشاره به مطالبه عمومی مردم برای پاسخ به جنایتهای دشمن، گفت: ادب کردن دشمن و گرفتن انتقام خون رهبر شهید از مطالبات جدی و اصلی مردم مؤمن و انقلابی است.
اربعین؛ نمایش اقتدار جهان اسلام
خطیب نماز جمعه بناب با اشاره به قرار گرفتن در آستانه اربعین حسینی، این رویداد را جلوهای از وحدت و اقتدار مسلمانان جهان توصیف کرد و گفت: پیادهروی اربعین، نمایشگاه عینی عظمت شیعیان و نماد همبستگی امت اسلامی است و زائران با حضور در این مراسم، اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به نمایش میگذارند.
وی همچنین به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه دبیرکل حزبالله و رزمندگان لبنان اشاره کرد و افزود: امروز ملتهای مسلمان از ظلم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمدهاند و تنها راه مقابله با این زیادهخواهیها، مقاومت، ایستادگی و حفظ وحدت است.
سیدی با تمجید از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن اظهار کرد: دشمن در حملات اخیر خود به دنبال اجرای عملیات زمینی در جنوب و غرب کشور بود، اما با هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح، این نقشه نیز با شکست سنگینی روبهرو شد.
انتقاد از برخی مواضع درباره تنگه هرمز
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره تنگه هرمز، گفت: برخی افراد با سخنانی همسو با خواست دشمن، درباره بسته بودن تنگه هرمز اظهار نظر میکنند، در حالی که جمهوری اسلامی در شرایط دفاعی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.
وی افزود: پیش از جنگ، تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتیها باز بود، اما امروز حفظ محدودیتها در این آبراه، ابزاری برای اعمال فشار بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ زیرا دشمن از مسیرهای دریایی برای انتقال تجهیزات و تسلیحات علیه جمهوری اسلامی ایران بهره میبرد.
امام جمعه بناب با بیان اینکه آمریکا تلاش میکند با استفاده از این حربه، مسئولان کشور را دوباره پای میز مذاکره بکشاند، تصریح کرد: برخی مواضع منفعلانه در داخل کشور میتواند در راستای اهداف دشمن تعبیر شود و لازم است مسئولان با هوشیاری بیشتری در این زمینه موضعگیری کنند.
سیدی در پایان با گرامیداشت ۲۶ مرداد، روز صدا و سیما، از عملکرد رسانه ملی در ایام جنگ قدردانی کرد و گفت: رسانه ملی با انعکاس حماسه حضور مردم در تجمعات و روایت ایثار و مقاومت ملت ایران، نقش مهمی در تقویت روحیه ملی و انسجام اجتماعی ایفا کرد.
نظر شما