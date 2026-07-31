امام جمعه سراوان: مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان، اقدامات تجاوزکارانه و جنگ‌افروزانه آمریکا علیه کشورهای منطقه از جمله عراق و جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت محکوم کرد و گفت: دشمنان اسلام و انقلاب با ایجاد ناامنی، تهدید و فشارهای سیاسی و نظامی به دنبال تضعیف جبهه مقاومت هستند، اما ملت ایران با تبعیت از ولایت، وحدت و انسجام ملی، تمامی توطئه‌های آنان را ناکام گذاشته است.

امام جمعه سراوان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و هوشمندی، امنیت این آبراه مهم بین‌المللی را مدیریت کرده و نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل، هرگونه تهدید علیه امنیت و منافع ملی را با پاسخ قاطع مواجه خواهند کرد. امام جمعه سراوان تأکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف نشان داد که ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است و این وحدت، بزرگ‌ترین پاسخ به دشمنان نظام اسلامی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام بامری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی شهرستان، عملکرد این نیروها در مقابله با عناصر شرور، تروریست‌ها و برهم‌زنندگان امنیت را قابل‌تقدیر دانست و گفت: امنیت امروز شهرستان مرهون هوشیاری، فداکاری و تلاش شبانه‌روزی نیروهای حافظ امنیت است و انتظار می‌رود برخورد قاطع با اشرار و عوامل ناامنی تا ریشه‌کن‌شدن کامل این پدیده ادامه داشته باشد.

امام جمعه سراوان سپس به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، خواستار تشدید نظارت دستگاه‌های اجرایی، اصناف و نهادهای مسئول بر بازار شد و تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و برخورد با متخلفان باید با جدیت دنبال شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و آرامش بازار حفظ شود.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی آب و برق، بر ضرورت برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر این حوزه تأکید کرد و گفت: مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، برای کاهش مشکلات مردم و تأمین پایدار آب و برق تلاش کنند، چرا که خدمت صادقانه به مردم، مهم‌ترین وظیفه مسئولان نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام بامری در پایان، همگان را به تقویت وحدت، همدلی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری دعوت و خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ انسجام، ایمان و روحیه مقاومت، همچنان با اقتدار در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور گام برخواهد داشت.