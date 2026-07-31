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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

امام جمعه سراوان: مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز ضروری است

امام جمعه سراوان: مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز ضروری است

سراوان - امام جمعه سراوان اقدامات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرد و با تأکید بر مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، وحدت ملی را بزرگ‌ترین پاسخ به دشمنان نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان، اقدامات تجاوزکارانه و جنگ‌افروزانه آمریکا علیه کشورهای منطقه از جمله عراق و جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت محکوم کرد و گفت: دشمنان اسلام و انقلاب با ایجاد ناامنی، تهدید و فشارهای سیاسی و نظامی به دنبال تضعیف جبهه مقاومت هستند، اما ملت ایران با تبعیت از ولایت، وحدت و انسجام ملی، تمامی توطئه‌های آنان را ناکام گذاشته است.

امام جمعه سراوان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و هوشمندی، امنیت این آبراه مهم بین‌المللی را مدیریت کرده و نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل، هرگونه تهدید علیه امنیت و منافع ملی را با پاسخ قاطع مواجه خواهند کرد. امام جمعه سراوان تأکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف نشان داد که ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است و این وحدت، بزرگ‌ترین پاسخ به دشمنان نظام اسلامی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام بامری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی شهرستان، عملکرد این نیروها در مقابله با عناصر شرور، تروریست‌ها و برهم‌زنندگان امنیت را قابل‌تقدیر دانست و گفت: امنیت امروز شهرستان مرهون هوشیاری، فداکاری و تلاش شبانه‌روزی نیروهای حافظ امنیت است و انتظار می‌رود برخورد قاطع با اشرار و عوامل ناامنی تا ریشه‌کن‌شدن کامل این پدیده ادامه داشته باشد.

امام جمعه سراوان سپس به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، خواستار تشدید نظارت دستگاه‌های اجرایی، اصناف و نهادهای مسئول بر بازار شد و تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و برخورد با متخلفان باید با جدیت دنبال شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و آرامش بازار حفظ شود.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی آب و برق، بر ضرورت برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر این حوزه تأکید کرد و گفت: مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، برای کاهش مشکلات مردم و تأمین پایدار آب و برق تلاش کنند، چرا که خدمت صادقانه به مردم، مهم‌ترین وظیفه مسئولان نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام بامری در پایان، همگان را به تقویت وحدت، همدلی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری دعوت و خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ انسجام، ایمان و روحیه مقاومت، همچنان با اقتدار در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور گام برخواهد داشت.

کد مطلب 6904449

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