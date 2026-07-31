به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد پیش‌قلعه اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین یکی از مهم‌ترین رخدادهای جهان اسلام است که پس از سال‌ها مجاهدت و فداکاری، امروز به بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان تبدیل شده است.

امام جمعه مانه افزود: این اجتماع عظیم، تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه رزمایشی ملی، منطقه‌ای و تمدنی برای امت اسلامی است و نقش مهمی در تقویت وحدت مسلمانان و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت «تاب‌آوری مکتبی» گفت: مکتب امام حسین (ع) به مسلمانان می‌آموزد در برابر فشارها، تهدیدها و دشمنی‌ها استقامت کنند و با حفظ بصیرت، مسیر حق را ادامه دهند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی که سال‌ها برای ایجاد ناامنی در منطقه شکل گرفته بود، به‌دلیل مقاومت جبهه حق، در مسیر ضعف و فروپاشی قرار گرفته است.

وی با اشاره به سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری اظهار کرد: این عالم مجاهد با طرح «مشروطه مشروعه» بر اجرای قانون بر پایه شریعت تأکید داشت و اندیشه او در ادامه، در جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت.

امام جمعه مانه همچنین با گرامیداشت روز صدا و سیما، از تلاش رسانه‌های داخلی در اطلاع‌رسانی و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن قدردانی کرد و گفت: رسانه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد نرم است و نقش مؤثری در حفظ انسجام و آگاهی جامعه دارد.

وی در پایان با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، دعا در سختی‌ها، استغفار پس از گناه و شکرگزاری هنگام نعمت را سه عامل مهم آرامش و استحکام روحی مؤمنان برشمرد.