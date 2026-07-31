امام جمعه موقت زاهدان: اربعین مدرسه خودسازی و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین سجادی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان، به تبیین ابعاد معنوی و سیاسی اربعین حسینی و ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان پرداخت.
امام جمعه موقت زاهدان، با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: تقوا در زیارت اربعین تنها یک مفهوم ذهنی نیست، بلکه سلوکی عملی است که از زمان تصمیم برای این سفر تا بازگشت به زندگی عادی باید در رفتار انسان نمود داشته باشد.
وی خالصبودن نیت، رعایت حقالناس، ایثار، گذشت، نظم، قانونمداری و مسئولیتپذیری را از مهمترین جلوههای تقوا در مسیر اربعین برشمرد و تأکید کرد که آثار این سفر معنوی باید پس از بازگشت نیز در زندگی انسان باقی بماند.
امام جمعه موقت زاهدان با تسلیت ایام اربعین، حضور در مراسم و تجمعات اربعینی را نمادی از وحدت امت اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت عنوان کرد و گفت: کسانی که امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند، میتوانند با حضور در برنامههای اربعینی، در این حرکت عظیم معنوی سهیم باشند.
آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز خیرخواه ملت ایران نبودهاند
حجتالاسلام سجادی با استناد به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است»، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچگاه خیرخواه ملت ایران نبودهاند و همواره در پی ضربهزدن به عزت، امنیت و استقلال کشور هستند.
وی تأکید کرد: تجربه تاریخ نشان داده است ملتهایی که در برابر ظلم ایستادگی کردهاند، در نهایت به پیروزی رسیدهاند.
وی افزود: دشمن امروز علاوه بر تهدیدهای نظامی، جنگ رسانهای، اقتصادی، امنیتی و ترکیبی را دنبال میکند؛ ازاینرو مردم و مسئولان باید با هوشیاری، بصیرت و حفظ وحدت، در برابر این توطئهها ایستادگی کنند.
امام جمعه موقت زاهدان با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، لبنان و دیگر ملتهای مظلوم، تصریح کرد: ادعاهای حقوق بشری قدرتهای استکباری با عملکرد آنان همخوانی ندارد و این نهادها در برابر جنایتها رویکردی دوگانه دارند.
وی همچنین بر تقویت پدافند غیرعامل، ارتقای آمادگی کشور و حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: اختلاف سلیقههای سیاسی، قومی و مذهبی نباید موجب تفرقه شود، چراکه اتحاد ملت بزرگترین سرمایه کشور در برابر دشمنان است.
مسئولان از القای ناامیدی به جامعه پرهیز کنن
حجتالاسلام سجادی خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی باید از القای ناامیدی و ضعف به جامعه پرهیز شود و در کنار آن، برای رفع مشکلات مردم بهویژه در حوزه تأمین سوخت و سایر نیازهای عمومی، تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در نماز جمعه، این اجتماع عبادی-سیاسی را نماد وحدت و انسجام جامعه اسلامی دانست و همچنین با اشاره به روز اهدای خون، از مردم خواست با مشارکت در این اقدام خداپسندانه، در نجات جان بیماران سهیم شوند.
امام جمعه موقت زاهدان با گرامیداشت روز صداوسیما، رسانه ملی را یکی از ارکان جهاد تبیین و مقاومت ملی برشمرد و گفت: حمله دشمن به صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که رسانه انقلابی نقش مهمی در حفظ انسجام و اقتدار کشور دارد.
وی در پایان با اشاره به روز جهانی شیر مادر، بر توجه اسلام به تغذیه نوزادان با شیر مادر تأکید کرد و با گرامیداشت سالروز شهادت شیخ فضلالله نوری، وی را نماد عدالتخواهی و ایستادگی در برابر جریانهای غربزده معرفی کرد.
نظر شما