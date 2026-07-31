توزیع روزانه ۵۰۰۰ پرس غذای گرم بین زائران اربعین در سامرا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از موکب اوقاف در سامرا اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برای هشتمین سال متوالی موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران را در شهر مقدس سامرا برپا کرده و به صورت شبانه‌روزی به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی می‌کند.

وی افزود: در این موکب، خادمان ثابت، افتخاری و کارکنان اداره کل اوقاف استان با ارائه خدماتی از جمله توزیع صبحانه، ناهار، شام، چای، شربت و میوه، پذیرای زائران اهل‌بیت (ع) هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه هزینه تأمین برنج و سایر اقلام مورد نیاز اطعام از محل موقوفات استان و کمک‌های خیران تأمین می‌شود، گفت: این موکب با تکیه بر ظرفیت موقوفات و مشارکت نیکوکاران، خدمات خود را به صورت ۲۴ ساعته به زائران ارائه می‌کند.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی تصریح کرد: روزانه حدود پنج هزار پرس غذای گرم در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام میان زائران حسینی در موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران در سامرا توزیع می‌شود.