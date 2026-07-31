اربعین مکتبی برای ترویج فرهنگ ایثار و استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بجستان ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، با اشاره به ریشه‌های اخلاقی تکبر و غرور در جامعه اظهار کرد: متأسفانه در فضای مجازی و برخی سطوح اجتماعی، شاهد آن هستیم که برخی افراد به واسطه مدرک، جایگاه علمی یا مقام شغلی دچار غرور شده و دیگران را تحقیر می‌کنند.

امام جمعه بجستان با یادآوری کلام نورانی امیرالمؤمنین (ع) درباره حقیقتِ پوچِ تکبر، افزود: بسیار عجیب است انسانی که آغازش نطفه و پایانش مردار است، در میانه این دو، دست به تکبر می‌زند. عالمِ واقعی کسی است که در برابر کوچک و بزرگ خاشع باشد؛ چنان‌که سیره پیامبر اکرم (ص) در برابر کودکان و رفتار اساتید بزرگ اخلاق در برابر مردم، بهترین الگو برای تواضع است.

وی با اشاره به راهکارهای درمانی این رذیلت اخلاقی در کلام امام جواد (ع)، تصریح کرد: برای مقابله با تکبر در هر جایگاهی -چه در تجارت و چه در مناصب علمی و نظامی- دو نکته کلیدی باید سرلوحه مؤمنان قرار گیرد: نخست اینکه بدانیم تمام دارایی‌ها و جایگاه‌های ما «توفیق من الله» است و دوم اینکه همواره «واعظی از درونِ خود» داشته باشیم تا نفس‌مان را نصیحت کند.

دهقانی هشدار داد: عدم مبارزه با آفات اخلاقی، نه تنها حلاوت ایمان را از زندگی انسان می‌گیرد و منجر به تزلزل در دین‌داری می‌شود، بلکه باعث طرد شدن فرد از میان مردم و بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

امام جمعه بجستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین، نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه مکتبی برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و استکبارستیزی است. پیاده‌روی اربعین، تمرینِ «همدلیِ مؤمنانه» و نمایش اقتدار جهان تشیع در برابر دشمنان اسلام است. اگرچه توفیق حضور فیزیکی برای برخی از مشتاقان در مسیر کربلا فراهم نشد، اما دل‌های ما همواره در مسیر پیاده‌روی اربعین، زائرِ کوی دوست است.

وی با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر حسینی، برای حسن عاقبت، محشور شدن با اهل‌بیت (ع) و تعجیل در فرج امام زمان (عج) دعا کرد و با تلاوت سوره مبارکه «عصر»، بر ضرورت تواصی به حق و صبر تأکید ورزید.