۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

احداث محور طبیعت به توسکستان در گرگان بزودی اجرایی می شود

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: فاز یک احداث محور طبیعت به توسکستان در حوزه راه های برون شهری شهرستان گرگان بزودی در مرحله انتخاب پیمانکار قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به اجرایی شدن زودهنگام محور طبیعت به توسکستان، اظهار کرد: محور طبیعت به توسکستان در مجموع حدود ۱۰ کیلومتر طول دارد که در فاز یک ۳.۵ کیلومتر از روستای اوزینه تا روستاهای نصرآباد و نومل به اجرا درخواهد آمد.

به گفته وی، در حال حاضر مطالعات فاز یک اجرا شده و جلسات مرتبط با فرمانداری و شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط و نماینده مردم گرگان در مجلس برگزار شده و بزودی بر روی سامانه برای انتخاب پیمانکار قرار می‌گیرد.

وی افزود: محور طبیعت با هدف بهره مندی مردم روستاهای اوزینه، نصرآباد و نومل و اتصال آنها به محور توسکستان و بهره مندی مردم روستاهای منطقه از راه آسفالته و کاهش تردد آنها از بزرگراه و کاهش تصادفات جاده‌ای از انتهای بلوار طبیعت گرگان تا محور توسکستان تعریف شده است.

