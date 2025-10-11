به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود شهرکی، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح وضعیت پوشش و خدمات پلیس راه در استان، گفت: در حال حاضر ۱۰ پاسگاه پلیس راه در استان مستقر هستند که وظیفه کنترل ترافیک، رسیدگی به حوادث جادهای و اعمال قانون را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: غربیترین پاسگاه پلیس راه استان گلستان در نوکنده بندرگز قرار دارد که به عنوان تنها پاسگاه در غرب استان خدمات ترافیکی و کنترل حوادث جادهای را انجام میدهد.
شهرکی به وضعیت پاسگاههای شرقی استان نیز اشاره کرد و افزود: در شرق استان، پلیس راه گرگان-علیآباد که تقریباً دو سال پیش افتتاح شده، یکی از مهمترین و حساسترین حوزههای استانی است. این پاسگاه مسیر کوهستانی توسکستان به سمت شاهرود را پوشش میدهد که مسیر پر ترددی است. همچنین مسیر بزرگراه گرگان تا علیآباد، که حجم ترافیک بالایی دارد، تحت پوشش این پاسگاه است.
وی درباره اقدامات انجام شده در مقابله با دستفروشان حاشیه راه گفت: مسئله دستفروشی در محدوده گرگان تا جیلین مشکل جدیای بود که با تدابیر مناسب و همکاری نیروهای انتظامی و راهداری به طور کامل حل شد و اکنون شاهد ترافیک روان در این محدوده هستیم.
رئیس پلیس راه گلستان همچنین به سایر پاسگاههای استان اشاره کرد و گفت: پلیس راه آق قلا به سمت گرگان در شمال استان، پلیس راه بدراق ملا، پلیس راه رامیان-آزادشهر، پلیس راه خوش ییلاق در مسیر ترانزیت بین استان سمنان و گلستان و همچنین پلیس راه جنگل گلستان در شرقیترین نقطه استان مستقر هستند.
وی افزود: پلیس راه گنبد به سمت مراوه تبه و چاتال، مسیر کلاله به مراتبه را پوشش میدهند و خدمات ترافیکی و رسیدگی به تصادفات در این مناطق با کیفیت انجام میشود.
شهرکی در پایان با اشاره به آمار تصادفات و اقدامات مؤثر گفت: خوشبختانه تا پایان ۶ ماهه سال جاری، تعداد کشتههای تصادفات جادهای استان با کاهش چهار درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد کشتههای حوادث جادهای ۲۰۹ نفر بود که امسال به ۲۰۰ نفر کاهش یافته است.
وی افزود: مجروحین تصادفات نیز از دو هزار و ۹۴۹ نفر در سال گذشته به دو هزار و۵۹۳ نفر در ۶ ماهه امسال کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۱۲ درصدی مجروحین است.
رئیس پلیس راه گلستان با تاکید بر اهمیت همکاری شهروندان و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاشهای مستمر، شاهد کاهش بیشتر تصادفات و در نهایت حذف کامل حوادث ناگوار جادهای باشیم.
