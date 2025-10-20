به گزارش خبرنگار مهر، عادل اسدی شامگاه دوشنبه در شورای آموزش وپرورش تربت جام با اشاره به اجرای مصوبات شورا در اجرای پروژه مهراز همراهی شهرداری، پلیس راهور ودستگاه های خدمات رسان قدردانی و اظهار کرد: همراهی دستگاه‌های خدمات رسانی موجب شد که دراجرای پروژه مهر مشکلی نداشته باشیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تربت جام با اشاره به مشکل انشعابات استخرافزود: انشعابات استخر نیازمند سه میلیارد تومان اعتبار است که از توان شهرستان و استان خارج است و از طریق وزارت و نماینده مجلس باید پیگیری لازم صورت پذیرد برای نصب انشعابات استخر اعتبار تامین شود.

وی با تاکید بر رفع مطالبات والدین دانش آموز دختر روستایی برای ادامه تحصیل افزود: دانش آموزان دختر روستایی نباید از ادامه تحصیل باز بماند و رشته‌ای که دوست دارند ادامه تحصیل بدهند و باید برای آنان امکانات فراهم شود و حتی المقدور در جهت اسکان شبانه روزی دانش آموزان برنامه‌ریزی شود.

اسدی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی نقاط شهری و روستایی تصریح کرد: برای احداث ۸ مدرسه با خیرین مدرسه ساز عقد قرارداد بسته شده است وبا بهره برداری این مدارس بیش از ۵۰ کلاس درس به فضای آموزشی شهرستان اضافه خواهد شد.

اهمیت اقامه نماز در مدارس

در ادامه، محسن مه آبادی، رئیس شورای آموزش و پرورش تربت جام اظهار کرد: با توجه به این که منازل نهضت ملی مسکن برای سکونت آماده می شودو یک قطعه زمین برای احداث مدرسه تدارک شده است آموزش و پرورش با اولویت، فرآیند احداث مدرسه را پیگیری نماید برای سال تحصیلی آینده به بهره برداری برسد.

رئیس شورای آموزش و پرورش تربت جام افزود: در حوزه انشعابات به مراکز آموزشی فعال ادارات خدمات رسان انشعابات را نباید قطع کنند همچنین فرایند انشعاب آب استخر باید از طریق وزارت و پیمانکار پیگیری لازم صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت اقامه نماز در مدارس تصریح کرد: پرورش و آموزش در مدارس باید با هم دیده شود، در مدرسه‌ای که نماز اقامه نشود آموزش و پرورش کاملی نخواهد داشت، دانش آموزان با شرکت در اقامه نماز و کلاس‌های علوم قرآنی دربرابر آسیب‌های اجتماعی بیمه می‌شوند.

مه آبادی با قدردانی از اقدامات خداپسندانه خیرین مدرسه ساز وهمچنین جمع آوری کلاس‌های کانسکی خاطر نشان کرد: کلاس کانسکی در برخی مدارس شهرستان زیبنده دانش آموزان نیست و باید جمع آوری و بلااستفاده قرار گیرد.

فرماندار تربت جام با اشاره به مشکل ادامه تحصیل دختران در برخی روستاها به علت انتخاب رشته تحصیلی گفت: دختران دانش آموز به دلیل انتخاب رشته نباید از ادامه تحصیل باز بمانند آموزش وپرورش مدیریت کند. این دانش آموزان به تحصیل بازگردند.

وی با تاکید بر هدایت تحصیلی و مهارت آموزی دانش آموزان گفت: کسب مدرک تحصیلی همراه با مهارت آموزی آینده دانش آموزان تأمین می‌شود.