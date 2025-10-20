به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بهاروند در جلسه با معاون عمرانی استانداری لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت پروژهها و مدرسههای سنگی و تخریبی، بر ضرورت تسریع در روند احداث فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن در مناطق کمتر برخوردار استان تأکید کرد.
وی با اشاره به همکاری نهادهای اجرایی و بسیج سازندگی، گفت: با همافزایی دستگاههای خدمترسان و مشارکت مردمی، میتوانیم عدالت آموزشی را در سراسر استان محقق کنیم.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، افزود: از مجموع ۷۰ مدرسه سنگی شناساییشده، عملیات اجرایی بخشی از آنها آغاز شده و تلاشها بر این است که با مدیریت منابع و مشارکت خیرین، تا پایان سال آینده هیچ دانشآموزی در کلاسهای غیراستاندارد تحصیل نکند.
بهاروند، بیان داشت: از مجموع ۷۰ مدرسه سنگی استان، تاکنون عملیات تحویل زمین و رفع موانع اجرایی ۱۶ مدرسه انجام شده و ساخت ۵۴ مدرسه دیگر به بسیج سازندگی واگذار شده است که با مشارکت ۵۰ درصدی در حال احداث هستند.
