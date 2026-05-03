وزیر خارجه کویت در راه ترکیه؛ محورهای رایزنی چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت فردا دوشنبه به ترکیه سفر و با هاکان فیدان همتای ترکیه‌ای خود دیدار می‌کند.

وزیر خارجه کویت فردا دوشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد تا موضوعاتی مانند روابط دوجانبه، تحولات ایران، غزه، لبنان و منطقه خلیج فارس را مورد رایزنی قرار دهد.

برخی منابع در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که احتمال دارد که فیدان با همتای کویتی خود درباره اقدامات برای تقویت سازوکارهای جاری برای ارتقای روابط میان دو کشور گفت‌وگو کند.

بنا بر اعلام این منابع، همچنین انتظار می‌رود که فیدان با توجه به تحولات جاری در منطقه بر اهمیت همکاری با کویت به ویژه در زمینه‌های نظامی و دفاعی و ارتباطات تاکید کند.

این منابع افزودند که همچنین پیش بینی می‌شود وزیر خارجه ترکیه اشاره کند که آنکارا پیوسته در راستای رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات میان آمریکا و ایران و پایان دادن به جنگ در نزدیک ترین زمان ممکن، با واشنگتن و تهران در ارتباط است.

این منابع خبر دادند که انتظار می‌رود که فیدان اشاره کند که کویت یکی از کشورهایی است که بیشتر از دیگر کشورهای شورای همکاری مورد حملات ایران قرار گرفته و توانسته است با تدبیر و خردمندی از گسترش جنگ جلوگیری کند.

همچنین انتظار می رود که فیدان تاکید کند که تل آویو به سیاست‌های خود در گسترش بی‌ثباتی و درگیری در منطقه ادامه می‌دهد.

همچنین انتظار می‌رود فیدان تاکید کند که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنان آتش‌بس در غزه را نقض می‌کند، اقدامات غیرقانونی در کرانه باختری انجام می‌دهد و تلاش‌های خود را برای از بین بردن راه‌حل دودولتی تسریع می‌کند.

در مورد غزه، انتظار می‌رود فیدان بر لزوم آغاز مرحله دوم توافق صلح غزه و بهبود شرایط انسانی و معیشتی در آنجا تأکید کند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که فیدان بر لزوم جلوگیری جامعه بین‌المللی از گسترش اشغال لبنان توسط اسرائیل و تشدید بیشتر بحران انسانی تاکید کند.