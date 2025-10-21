به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که محدودیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه تا شنبه ۳ آبان ماه سال ۱۴۰۴ در جاده‌های منتهی به استان مازندران و برخی محورهای اصلی کشور اعمال خواهد شد.

بر این اساس، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳۰ مهر تا ساعت ۷ صبح شنبه ۳ آبان در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است. البته تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

در محور چالوس نیز تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است. در روزهای چهارشنبه ۳۰ مهر، پنجشنبه ۱ آبان و شنبه ۳ آبان، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

روز جمعه ۲ آبان نیز محدودیت‌های قطعی تردد در این محور اعمال می‌شود؛ از ساعت ۱۲ ظهر تردد به سمت چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال ممنوع است و از ساعت ۱۳ پل زنگوله به سمت چالوس کاملاً مسدود می‌شود. همچنین از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد و این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. در صورت کاهش ترافیک، محدودیت‌ها زودتر پایان می‌یابد.

تردد از جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند در روزهای اعمال محدودیت از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع اعلام شده است.

در محور هراز نیز تردد کلیه تریلرها همچنان ممنوع است. همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه ۳۰ مهر و پنجشنبه و جمعه اول و دوم آبان حق تردد در این محور را ندارند. در صورت افزایش حجم ترافیک و به دستور پلیس راه، محدودیت‌های یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اجرا خواهد شد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان درخواست کرده با رعایت این محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های پلیس راه، سفری ایمن و روان را تجربه کنند.