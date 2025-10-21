به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آئین استقبال از نو دانشجو معلمان دانشگاه تربیت معلم، گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و به طور طبیعی اولین و مهمترین مسئله و رسالت انقلاب تربیت نیروهای انسانی در تراز ارزشها و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.
وی افزود: به طور طبیعی در ارتباط با این راهبرد به چالش اصلی و اساسی میرسیدیم که چه کسانی باید این افراد را تربیت کنند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: بحثهای مفصلی را در اول انقلاب داشتیم و میتوان گفت از دلایل وقوع انقلاب فرهنگی در سالهای ابتدایی انقلاب پاسخ به این سوال بود که آیا شرایطی که ما در آن قرار داشتیم از جمله شرایط آموزش در کشور و وضعیت مدارس و دانشگاههای ما، ما را به به جایی میرساند که بگوییم در این شاخص اصلی نظام موفق بودیم؟
عارف اظهار کرد: در اول انقلاب در همه محافل مطرح میشد که دانشگاه، مدارس، استاد و معلم ما چه ویژگیهایی باید داشته باشند که در شأن عنوانی که امام راحل فرمودند، باشد؟ اینکه افتخاری که معلم دارد این است که شغل انبیا را دارد برای تربیت نسل انسان و این بزرگترین مسئولیتی بود که در طول دهههای گذشته و بخصوص دو دهه اول انقلاب مطرح بود که چه کار باید بکنیم و لازمه تربیت این نیروها چیست که در پاسخ فوراً به اهمیت معلم میرسیدیم.
عارف تاکید کرد: اگر معلمی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم، میتوانیم بگوییم دستپرورده او و فردی که از او آموزش میبیند و از او الگو میگیرد، به معنای واقعی تربیتیافته انقلاب است. هیچ فردی به اندازه یک معلم در زندگی نوجوان تأثیرگذار نیست؛ حتی نحوه راه رفتن، سخن گفتن و رفتار یک معلم برای نوجوان الگو میشود.
وی ادامه داد: بهترین ساعات روز و زندگی هر انسان در مدرسه و آموزش سپری میشود؛ جایی که معلم بر آن احاطه دارد. همچنین جایگاه معنوی علمآموزی آنچنان والاست که امام علی (ع) فرمودند: «کسی که به من یک حرف بیاموزد، مرا بنده خویش کرده است.» چنین جایگاهی را در هیچ منصب و مقام دیگری نمیتوان یافت.
عارف اظهار کرد: اگر همان روندی که امروز مدارس و دانشگاهها در پیش گرفتهاند ادامه یابد، باید دید آیا میتوانیم رسالت آموزش را به درستی تحقق بخشیم یا خیر. در مباحث مفصلِ دوران تدوین میثاق ملی و بهویژه سند چشمانداز، راهبردهای مقام معظم رهبری در قالب یک سند ۲۰ ساله تنظیم و با تصویب معظمله ابلاغ شد؛ سندی که مسیر کشور را در تمامی زمینهها، بهویژه علم، دانش و فناوری مشخص میکرد. اگر میخواهیم به جایگاه مطلوب خود برسیم، باید توسعه علمی را محور سایر ابعاد توسعه از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی قرار دهیم.
وی ادامه داد: در سند چشمانداز، دستیابی به رتبه نخست در حوزههای مختلف و تأثیرگذاری در جهان اسلام هدفگذاری شده است. با وجود روند مطلوب در سالهای نخست، بهویژه در بخش آموزش مدارس و دانشگاهها، نقشآفرینی در مرزهای دانش و گسترش افق علمی کشور همچنان باید تداوم یابد. لازمه تحقق این اهداف، توجه جدی به نقش معلم است. اگر از دانشگاه آغاز میکردیم، بنایی را بر پایهای سست بنا نهاده بودیم، زیرا اساس آموزش عالی بر مدارس استوار است و پایه مدارس، معلم است. بنابراین باید از مقطع ابتدایی آغاز کنیم و معلمانی تربیت نمائیم که از جایگاه و شأن والای معلمی آگاه باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در دهههای ۶۰ و ۷۰ این پرسش مطرح بود که چگونه میتوان دانشآموزان ممتاز را به انتخاب شغل معلمی ترغیب کرد. من همواره تأکید داشتم که زمانی موفق خواهیم بود که شغل معلمی، انتخاب نخست دانشآموزان برجسته کشور باشد. برای تحقق این هدف، اسناد بالادستی متعددی همچون سند چشمانداز ۲۰ ساله، نقشه جامع علمی کشور و بیانیه گام دوم انقلاب در اختیار داریم که توسط مقام معظم رهبری نقشه آینده را مشخص کرده است، همگی بر محور علم و دانش استوارند. همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بهعنوان نقشه راه نظام آموزشی تدوین شده است.
عارف تصریح کرد: اجرای دقیق سند تحول بنیادین ضروری است تا مدارس ما خروجیهایی داشته باشند که بر مبنای اهداف انقلاب اسلامی شکل گرفتهاند. خوشبختانه نظام آموزش کشور با تشکیل دانشگاه فرهنگیان گامی مهم برداشت تا مرکزی در تراز جمهوری اسلامی برای تربیت معلمان آینده باشد.
عارف گفت: هدفگذاری ما از مدارس و از پایینترین سطح آموزشی یعنی دبستان آغاز شد، چراکه نیاز به معلمانی داشتیم که در این فضا تربیت شوند. کسی میتواند نقش واقعی معلمی را ایفا کند که بهطور طبیعی اهمیت و جایگاه معلمی را درک کرده باشد و شأنیت این مقام او را به این مسیر هدایت کند.
عارف اظهار کرد: این پرسش همواره مطرح بود که چه باید کرد تا دانشآموزان برجسته و ممتاز، شغل معلمی را در اولویتهای نخست خود قرار دهند. در دیدار روز معلم نیز تأکید کردم که زمانی میتوان گفت موفق بودهایم که جایگاه و منزلت معلم را چنان طراحی کنیم که انتخاب نخست دانشآموزان ممتاز، معلمی باشد. برای تحقق این هدف، چند سند علمی و بالادستی در اختیار داریم؛ از جمله سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور بهعنوان میثاق ملی، نقشه جامع علمی کشور که مسیر پیشرفت علمی را مشخص میکند و بیانیه گام دوم انقلاب که رهنمودهای مقام معظم رهبری برای پنج دهه دوم انقلاب اسلامی را تبیین کرده است.
عارف عنوان کرد: توسعه و احکامی که در این اسناد آمده، همگی مبتنی بر علم و دانش است؛ چه بهصورت رسمی و چه عملی. همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بهمنظور اجرای دقیق آموزش در تراز نظام جمهوری اسلامی تدوین شده است. هدف ما صرفاً انجام تکلیف اداری نیست، بلکه میخواهیم خروجی مدارس بر مبنای همین سند شکل بگیرد.
وی بیان کرد: خوشبختانه نظام آموزش کشور به دانشگاه فرهنگیان رسید؛ دانشگاهی در تراز جمهوری اسلامی ایران که فارغالتحصیلان آن باید واجد شرایطی باشند تا بتوانند نوجوانان و دانشجویان را در مسیر دغدغهمندی نسبت به کشور و نظام هدایت کنند. البته معلمان برای انجام رسالت علمی خود باید از دغدغههای معیشتی، مسکن و رفاهی حداقلی رها باشند. دولتها در این مسیر تلاش کردهاند، اما هنوز نیاز به اهتمام بیشتر وجود دارد تا شرایط لازم شرعی و انسانی فراهم شود.
عارف گفت: فراتر از مسائل معیشتی، آنچه اهمیت دارد منزلت و شأن معلم است؛ معلمی که صبح از خانه بیرون میآید باید به شغل خود افتخار کند و آرامش معنوی درونی داشته باشد. این افتخار بزرگ است که خداوند منت نهاده تا انسان بتواند در جایگاه معلمی ایفای نقش کند. شاید امروز برای برخی از دانشجویان این سخنان زود باشد، اما مطمئن باشید پس از ورود به کلاس و مواجهه با تربیت نوجوانان و جوانان، ارزش این مقام را درک خواهید کرد. تأسیس دانشگاه فرهنگیان نتیجه چنین نگاهی بود یعنی ایجاد مرکزی با امکانات ویژه، هیئت علمی توانمند و فضای مناسب برای تربیت معلمان آینده.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: رژیم صهیونیستی به نمایندگی از استکبار جهانی و آمریکا در برابر نظام معنوی و ارزشی ما ایستاد، اما نتیجه روشن بود؛ جنگ، جنگ علم بود. نبرد میان انسان دانشمند و فناور با انسان وابسته به قدرتهای مادی بود. هر جا که بر علم و دانش تمرکز داشتیم، دست برتر را به دست آوردیم.
معاون اول رییس جمهور گفت: امروز دانشمندان جوان کشور در حالی در مسیر خدمت به نظام باقی ماندهاند که میتوانستند حقوق ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتری در خارج از کشور داشته باشند. همچنین استادان برجسته دانشگاههای دنیا بازگشتهاند تا در ایران خدمت کنند. معلم است که به چنین دانشمندی میآموزد دستاورد او متعلق به خودش نیست، بلکه سرمایه کشور، ملت و نظام است.
عارف تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا دانشمندان و معلمان کشور در آرامش کامل زندگی کنند. جوانان دانشمند از آغاز باید در مسیر روشن و مشخصی که در اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری آمده، تربیت شوند. دانشگاه فرهنگیان در آغاز کار با مشکلاتی همچون کمبود فضا، استاد و جذب دانشجو روبهرو بود؛ اما امروز این دانشگاه جایگاه مناسبی یافته است. با این حال، لازم است امکانات بیشتری در اختیار آن قرار گیرد تا بهترین نخبگان کشور خود را وابسته به این مرکز بدانند و با افتخار در مسیر تربیت معلمی فعالیت کنند.
عارف در ادامه گفت: دانشگاه باید در کنار افتخارات علمی، رفتاری متناسب با شأن یک مرکز تربیت معلم داشته باشد. دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاهی باشد که تمام امکانات آموزش و پرورش در خدمت آن قرار گیرد تا بتواند معلمانی در تراز جمهوری اسلامی تربیت کند. دانشگاه فرهنگیان باید در کنار تقویت علمی، با توسعه شعب خود از ظرفیتهای ملی برای دستیابی به هدف والای کشور یعنی کسب جایگاه نخست در علم و فناوری استفاده کند.
وی با اشاره به لزوم دستیابی به مرجعیت علمی، ادامه داد: هدف ما رسیدن به مرجعیت علمی و دستیابی به جایگاه برتر در جهان اسلام است. امروز نبرد واقعی، نبرد علم و فناوری است و اگر میخواهیم در خدمت مردم، برای رفع مشکلات و بهبود معیشت جامعه گام برداریم، باید مقتدر باشیم تا هیچ قدرتی جرأت ظلم به مردم ما را نداشته باشد. ما توانستیم تحریمها را دور بزنیم؛ گرچه هزینههایی داشت، اما امروز در مرحله عبور از تحریمها هستیم. توانایی کنار زدن تحریمها را داریم، هرچند دشمنان با تبلیغات نادرست سعی در تضعیف کشور داشتهاند.
عارف با اشاره به اقدامات تحریمی سه کشور اروپایی علیه کشورمان، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم اقدامات سه کشور غربی در این زمینه از هیچ جایگاه حقوقی برخوردار نیست و اشتباه بزرگی مرتکب شدهاند که بهزودی نتایج آن را خواهند دید. پشتوانه اصلی ما دانشمندان جوان و توان علمی کشور است. اقتصاد دانشبنیان، که در سند چشمانداز بر آن تأکید شده بود، اکنون آثار خود را در زندگی مردم نشان میدهد. امروز شرکتهای بزرگ دانشبنیان در حال شکلگیریاند و این روند جای نگرانی ندارد.
معاون اول رییس جمهور گفت: مقایسه رفتار مردم ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه و حتی در شرایط بحرانهایی مانند کرونا با کشورهای مدعی آزادی و ثروت نشان میدهد که مردم ما با ایمان، صبر و انسجام واقعی، نمونهای از پایداری را به نمایش گذاشتند. در حالیکه در برخی کشورها فروشگاهها ظرف دو روز غارت شد، در ایران آرامش اجتماعی حفظ شد.
وی افزود: دشمنان طی چهار دهه گذشته همواره در تحلیل خود از ملت ایران اشتباه کردهاند. آنان تصور میکردند مردم از نظام جدا میشوند، اما امروز با افتخار میگوئیم ملت ایران آزاد و آگاه است و با نقد سازنده در مسیر پیشرفت کشور گام برمیدارد. همچنین تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نظام اسلامی توانست با اتکا به علم و ایمان، دشمن را وادار به پذیرش آتشبس کند. با این رویکرد و با تأکید مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۰ به بعد، پرورش جوانان متعهد و باسواد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مهمترین وظیفه دانشجویان امروز، درس خواندن است. علمآموزی عبادتی بزرگ است و در شرایط فعلی کشور، اولویت اصلی ما تلاش علمی برای جبران فاصلههاست. برای این منظور، برنامهای سهساله تدوین شده تا بخشهایی که در جنگ ۱۲ روزه نیاز به تقویت داشتند، ارتقا یابند؛ بهویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته که امروز حرف آخر را در عرصههای جنگ، رقابت و اقتصاد میزنند.
عارف عنوان کرد: شما دانشجویان تازهوارد، راهی را آغاز کردهاید که ادامهدهنده تلاش نسلهای پیشین است. بسیاری از آنان در شرایط دشوار، بدون امکانات کنونی تحصیل کردند و امروز نوبت شماست تا در فضایی معنوی و علمی، با تعهد به مردم و کشور، نسل آینده معلمان و مدیران علمی را تربیت کنید.
