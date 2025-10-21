به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو بعدازظهر سهشنبه در دیدار با امام جمعه سرخه از پیگیری و تخصیص ۷۸ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای عمرانی این شهرستان از جمله انتقال آب شرب، توسعه ورزشگاه تختی و تجهیز درمانگاه خبر داد و با اشاره به جزئیات این پروژهها گفت: برای طرح انتقال آب شرب به سرخه، ۵۰ میلیارد تومان از وزیر نیرو و ۲۰ میلیارد تومان از بودجه در اختیار نماینده تأمین اعتبار شده است.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص سه میلیارد تومان از وزارت بهداشت برای خرید دستگاه OPG دندانپزشکی درمانگاه سرخه خبر داد و افزود: این تجهیزات به زودی برای خدمترسانی به مردم نصب خواهد شد.
گلرو در بخش دیگری از سخنانش به پروژههای ورزشی اشاره کرد و اظهار داشت: با تخصیص سه میلیارد تومان از محل اعتبار نماینده، عملیات نصب نورافکن ورزشگاه تختی سرخه در حال انجام است و طرح جامع توسعه این ورزشگاه شامل احداث سکوی تماشاگران، پیست دوومیدانی و ارتقای کیفیت چمن نیز در دست برنامهریزی است.
وی با تقدیر از نقش سازنده امام جمعه سرخه در وحدت و پیشرفت منطقه، تأکید کرد: همکاری بین نهادهای مختلف و حضور شخصیتهای اثرگذاری مانند امام جمعه، مسیر توسعه سرخه را شتاب خواهد بخشید.
حجتالاسلام مهدی اشرف، امام جمعه سرخه نیز در این دیدار، با تقدیر از پیگیریهای مستمر نماینده مجلس، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به تحول اساسی در زیرساختهای شهرستان شود.
