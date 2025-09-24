خبرگزاری مهر – گروه استانها: این روزها هر چند به دلیل تحریمها و دسیسههای دشمنان، کشور با چالشهای اقتصادی مواجه شده است اما در گوشه و کنار ایران اسلامی، مسئولان در کنار مردم دست به دست هم در حال تلاش برای ساخت آینده روشن و توسعه زیر ساختها هستند.
در این پرونده در مناطق مختلف کشور خدمات صورت گرفته به مردم در راستای پیشرفت و توسعه ایران اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.
در این میان، استان کرمانشاه بهعنوان یکی از مناطق راهبردی و مهم کشور با بیش از دو هزار روستا، جایگاهی ویژه در عرصه خدماترسانی و توسعه روستایی دارد. شرایط خاص جغرافیایی، تنوع فرهنگی و تجربه تلخ جنگ تحمیلی و زلزلههای مخرب، همگی سبب شده تا نگاه ویژهای به توسعه این استان و روستاهای آن صورت گیرد. ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه طی سالهای گذشته، در خط مقدم این خدمترسانی قرار داشته و با اجرای طرحهای مختلف توانسته است مسیر تحول کالبدی و زیربنایی روستاها را هموار کند.
بنیاد مسکن در استان کرمانشاه نهتنها در بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی نقشآفرینی کرده بلکه با اجرای طرحهای هادی روستایی، مقاومسازی منازل در برابر بلایای طبیعی، بهسازی معابر، ایجاد زیرساختهای عمرانی و ارتقای امکانات زیستی، گامهای بلندی برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان برداشته است.
از سوی دیگر، زلزله آبان ۱۳۹۶ سرپلذهاب بهعنوان یکی از بزرگترین بحرانهای طبیعی کشور، عرصهای برای نمایش توانمندیهای بنیاد مسکن در بازسازی سریع و گسترده واحدهای روستایی بود. اقدامات این نهاد در بازگرداندن زندگی به مناطق آسیبدیده، نمونهای بارز از همت ملی و همراهی مردمی محسوب میشود.
امروز نیز این ادارهکل با تمرکز بر توسعه پایدار روستایی، جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه و تقویت زیرساختها، رسالت خود را در خدمت به مردم استان ادامه میدهد. این گزارش تلاشی است برای تبیین بخشی از فعالیتهای ارزشمند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کرمانشاه و نشان دادن نقش مؤثر آن در آبادانی و پیشرفت مناطق روستایی.
استاندار کرمانشاه: بنیاد مسکن نماد خدمت بیمنت به مردم است
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مهم بنیاد مسکن در خدمترسانی به مردم اظهار داشت: بنیاد مسکن با اتکا به سرعت عمل، سلامت کاری و کیفیت خدمات، توانسته جایگاهی ممتاز در میان دستگاههای اجرایی به دست آورد و رضایت عمومی را جلب کند.
وی افزود: بنیاد مسکن مولود انقلاب اسلامی و یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است که اکنون تحت هدایتهای مقام معظم رهبری، مأموریت خطیر خود را در آبادانی کشور پیگیری میکند. خدمت در این نهاد، فرصتی پرافتخار و پر برکت برای کارکنان آن به شمار میرود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ارزیابیهای شورای فنی و تیمهای نظارتی گفت: بنیاد مسکن همواره در صدر دستگاههای خدمترسان قرار داشته و در حوزههای عمرانی، صدور اسناد مالکیت، اجرای طرحهای هادی و مقاومسازی واحدهای مسکونی، عملکردی موفق و الگوساز در سطح کشور داشته است.
وی مدیریت هزینهها در حوزه مسکن را امری ضروری دانست و تصریح کرد: بنیاد مسکن علاوه بر ارتقای کیفیت ساختوساز، در کنترل هزینهها نیز مؤثر عمل کرده و این مسئله در مهار قیمت مسکن، چه در شهرها و چه در روستاها، اهمیت فراوان دارد.
حبیبی افزود: بخش قابل توجهی از بار نهضت ملی مسکن بر دوش این نهاد است و خوشبختانه بنیاد مسکن در اجرا و نظارت، کارنامهای موفق و قابل تحسین دارد.
لزوم تقویت مقاومسازی و ورود جدی به حوزه مسکن شهری
وی با اشاره به وضعیت مقاومسازی در استان گفت: شاخصهای مقاومسازی در سطح کرمانشاه مناسب است، اما شهرستان کرمانشاه نیازمند توجه بیشتری در این زمینه است و باید با همافزایی دستگاهها، این شاخص به سطح میانگین استانی ارتقا یابد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت پروژههای گروه ساخت بیان کرد: تجربه نشان داده هرگاه پروژهها به مردم سپرده شده، کیفیت و سرعت اجرا افزایش یافته است؛ بنابراین لازم است سهم این نوع پروژهها افزایش یابد.
به گفته وی، ورود جدی به حوزه مسکن شهری نیز ضروری است، چرا که رونق آن میتواند به بهبود وضعیت مسکن روستایی نیز کمک کند.
حبیبی همچنین ظرفیت خیرین را سرمایهای ارزشمند دانست و یادآور شد: سال گذشته خیرین بیش از ۱۱۳ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی استان هزینه کردند و شایسته است این ظرفیت در پروژههای عمرانی و مسکن نیز به کار گرفته شود.
وی در پایان با تبریک به کارکنان بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: این نهاد با سلامت کاری، کیفیت در اجرا و جلب رضایت عمومی خوش درخشیده و شایسته تقدیر است. بنیاد مسکن، نمادی از خدمت بیمنت به مردم و یادگاری ارزشمند از انقلاب اسلامی به شمار میرود.
مقاوم سازی ۷۶ درصدی واحدهای مسکونی روستایی در کرمانشاه
شمسالله خدادادی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت مسکن روستایی استان اظهار داشت: استان کرمانشاه دارای دو هزار و ۵۳۲ روستا و ۱۱۸ هزار و ۷۸۱ واحد مسکونی روستایی است که با تلاشهای گسترده و پیگیریهای انجام گرفته، تاکنون بیش از ۷۶ درصد این واحدها مقاومسازی شدهاند و این دستاورد، رتبه نخست کشور را در این حوزه برای کرمانشاه به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه مقاومسازی واحدهای روستایی تأثیر مستقیم بر افزایش امنیت جانی مردم دارد، افزود: امروز میتوانیم با اطمینان بگوییم بخش عمدهای از خانوارهای روستایی در واحدهایی ایمن و مقاوم در برابر حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل سکونت دارند.
رئیس بنیاد مسکن کرمانشاه همچنین به اجرای طرحهای هادی روستایی اشاره کرد و گفت: بهمنظور پایداری جمعیت روستاها و فراهمسازی بستر مهاجرت معکوس، تنها در سال جاری اجرای طرح هادی در ۱۹۰ روستا و در سطحی بیش از یک میلیون مترمربع عملیاتی شده است. این اقدامات علاوه بر ارتقای سطح بهداشت محیط، زمینهساز تثبیت جمعیت روستایی و افزایش تولیدات کشاورزی نیز شده است.
خدادادی در ادامه با اشاره به خدمات الکترونیکی بنیاد مسکن در استان تصریح کرد: کرمانشاه در بخش پاسخگویی به استعلامات از طریق پنجره واحد عملکردی درخشان داشته و امروز میانگین پاسخگویی به ارباب رجوع در کمتر از یک روز انجام میشود که این موفقیت، رتبه نخست کشوری را برای استان رقم زده است.
وی درباره ساخت مسکن محرومان نیز گفت: برای کرمانشاه ۱۵۰۰ سهمیه احداث واحد مسکونی ویژه محرومان در نظر گرفته شده که با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، زمین این پروژهها تأمین شده است. تاکنون شناسایی متقاضیان، اخذ پروانهها و مراحل اجرایی در دستور کار قرار گرفته و بیش از ۳۴۴ واحد وارد فاز ساخت شدهاند.
رئیس بنیاد مسکن کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با پشتوانه حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و تداوم حمایتهای ملی، امیدواریم این پروژهها به نتیجه رسیده و نیاز اقشار کمدرآمد به مسکن مقاوم و ایمن برطرف شود. بنیاد مسکن مأموریت خود را در مسیر توسعه پایدار و آبادانی روستاهای کرمانشاه با جدیت ادامه خواهد داد.
مقاومسازی بنیاد مسکن، پشتوانهای مطمئن برای مردم زلزلهخیز کرمانشاه است
اسد کریمی، روستایی اهل شهرستان کنگاور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مقاومسازی مسکن در روستاهای استان کرمانشاه اظهار داشت: همه میدانیم که کرمانشاه یکی از استانهای زلزلهخیز کشور است و تجربههای تلخی از زلزلههای گذشته، مردم این منطقه را همواره نگران کرده است. در چنین شرایطی، مقاومسازی خانهها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای زندگی مردم روستاهاست.
وی افزود: بسیاری از خانههای قدیمی روستاها پیش از این، حتی در برابر زلزلههای کوچک هم دچار ترک و آسیب میشدند و زندگی خانوادهها را در معرض خطر قرار میدادند، اما با اقدام بنیاد مسکن در مقاومسازی، امروز مردم با آرامش بیشتری در خانههای خود زندگی میکنند.
کریمی با بیان اینکه اجرای طرح مقاومسازی کمک بزرگی به امنیت و آسایش مردم کرده است، ادامه داد: این کار ارزشمند علاوه بر کاهش خسارات احتمالی در حوادث طبیعی، باعث دلگرمی روستاییان و امید آنان به ماندگاری در روستاها شده است.
وی با قدردانی از تلاشهای بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم بهخوبی میدانند که اگر این مقاومسازیها انجام نمیشد، همچنان در معرض خطر جدی قرار داشتند. امروز خانوادهها اطمینان دارند که خانههایشان در برابر زلزله ایمنتر شده و این جای شکرگزاری و تشکر ویژه دارد.
این روستایی اهل کنگاور در پایان گفت: امیدواریم این اقدامات همچنان با قوت ادامه یابد تا همه روستاهای استان از نعمت خانههای مقاوم و ایمن برخوردار شوند و دغدغه امنیت جانی در هنگام وقوع حوادث طبیعی از دوش مردم برداشته شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه طی سالهای اخیر نشان داده است که خدمت به مردم تنها یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که در عمل محقق شده است. از مقاومسازی بیش از سهچهارم خانههای روستایی گرفته تا اجرای طرحهای هادی، همه و همه بیانگر تلاشهای بیوقفه برای افزایش ایمنی، بهبود کیفیت زندگی و پایداری جمعیت در روستاهاست.
قدردانی مردم از اقدامات این نهاد، بهترین گواه بر اثرگذاری خدمات آن است. امروز روستاییان کرمانشاه با آرامش بیشتری در خانههای مقاوم زندگی میکنند و آیندهای مطمئنتر را پیشروی خود میبینند. بیتردید استمرار این مسیر، تحقق توسعه پایدار و رفع دغدغههای مردم را به همراه خواهد داشت و بنیاد مسکن شایسته تقدیر بهعنوان نهادی پیشگام در خدمترسانی بیمنت به مردم است.
