مدیرکل شیلات استان بوشهر: مقابله با صید غیرمجاز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در نشست با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل مرتبط با صیانت از منابع آبزی، ساماندهی فعالیتهای صید و صیادی و تقویت همکاریهای مشترک میان دو مجموعه برگزار شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: تداوم همکاریها، تعامل سازنده و هماهنگی میان ادارهکل شیلات و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر بهمنظور صیانت از ذخایر ارزشمند آبزی و ارتقای قانونمداری در فعالیتهای صیادی مورد تأکید است.
در این نشست موضوعاتی از جمله عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، راهکارهای مقابله با صید غیرمجاز و لزوم اجرای برنامههای آموزشی و آگاهسازی برای نیروهای یگان حفاظت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
