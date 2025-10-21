  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

مدیرکل شیلات استان بوشهر: مقابله با صید غیرمجاز ضروری است

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر بر مقابله با صید غیرمجاز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در نشست با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل مرتبط با صیانت از منابع آبزی، ساماندهی فعالیت‌های صید و صیادی و تقویت همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه برگزار شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: تداوم همکاری‌ها، تعامل سازنده و هماهنگی میان اداره‌کل شیلات و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر به‌منظور صیانت از ذخایر ارزشمند آبزی و ارتقای قانون‌مداری در فعالیت‌های صیادی مورد تأکید است.

در این نشست موضوعاتی از جمله عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، راهکارهای مقابله با صید غیرمجاز و لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی برای نیروهای یگان حفاظت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
