به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رستم‌پور عصر پنجشنبه در بازدید میدانی از پایگاه یگان حفاظت منابع آبزی در نوشهر، با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی کشور اظهار کرد: صیانت از رودخانه‌های تکثیر طبیعی ماهیان، به‌ویژه گونه‌های استخوانی، از اولویت‌های مهم این سازمان است.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت اموال موجود در یگان‌های حفاظتی افزود: تعیین تکلیف قانونی اموال مکشوفه، رسیدگی به تجهیزات فرسوده و تعیین وضعیت بهره‌برداری یا خروج آن‌ها از چرخه، باید با سرعت و دقت دنبال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اجرای طرح‌های حفاظتی در رودخانه‌های محل تخم‌ریزی باید تسریع شود و در این مسیر، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اثربخشی اقدامات دارد.

در این بازدید، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات کشور نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان مازندران ارائه کرد و بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان تأکید داشت.

بر اساس این گزارش، مسئولان حاضر در این بازدید بر تداوم حمایت‌ها برای تقویت یگان حفاظت منابع آبزی و ارتقای سطح مأموریت‌های حفاظتی در استان تأکید کردند.