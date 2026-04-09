۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

حفاظت از رودخانه‌های تکثیر طبیعی؛ اموال یگان شیلات ساماندهی می‌شود

حفاظت از رودخانه‌های تکثیر طبیعی؛ اموال یگان شیلات ساماندهی می‌شود

نوشهر - رئیس سازمان شیلات ایران با حضور در پایگاه یگان حفاظت منابع آبزی نوشهر، بر ارتقای توان حفاظتی و صیانت مؤثر از رودخانه‌های محل تخم‌ریزی ماهیان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رستم‌پور عصر پنجشنبه در بازدید میدانی از پایگاه یگان حفاظت منابع آبزی در نوشهر، با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی کشور اظهار کرد: صیانت از رودخانه‌های تکثیر طبیعی ماهیان، به‌ویژه گونه‌های استخوانی، از اولویت‌های مهم این سازمان است.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت اموال موجود در یگان‌های حفاظتی افزود: تعیین تکلیف قانونی اموال مکشوفه، رسیدگی به تجهیزات فرسوده و تعیین وضعیت بهره‌برداری یا خروج آن‌ها از چرخه، باید با سرعت و دقت دنبال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اجرای طرح‌های حفاظتی در رودخانه‌های محل تخم‌ریزی باید تسریع شود و در این مسیر، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اثربخشی اقدامات دارد.

در این بازدید، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات کشور نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان مازندران ارائه کرد و بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان تأکید داشت.

بر اساس این گزارش، مسئولان حاضر در این بازدید بر تداوم حمایت‌ها برای تقویت یگان حفاظت منابع آبزی و ارتقای سطح مأموریت‌های حفاظتی در استان تأکید کردند.

کد مطلب 6796586

