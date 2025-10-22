به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان مرادزاده صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل دامپزشکی بوشهر ضمن قدردانی از رویکرد دامپزشکی در طرح موضوع سلامت واحد، بر همافزایی دو دستگاه در صیانت از منابع طبیعی و زیستی استان تأکید کرد.
وی گفت: سلامت جامعه در گرو سلامت محیط زیست است و نقش دامپزشکی در پایش بیماریهای حیاتوحش، تالابها و حتی مزارع پرورش میگو در تحقق این هدف بسیار مؤثر بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر عنوان کرد: پایش مزارع پرورش میگو بهویژه در ساختارهای جدید، با هدف ارتقای سطح زیستمحیطی در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود: دیدگاه اداره کل دامپزشکی مبنی بر تلفیق سلامت انسان، دام و محیط زیست، نگاهی علمی و آیندهنگرانه است و از این رو، از امضای تفاهمنامه و آغاز همکاریهای مشترک در این مسیر استقبال میکنیم.
نشست مشترک مدیران کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست استان با هدف گسترش همکاریهای بینبخشی و همافزایی در حوزه سلامت جامعه و پایداری محیط زیست برگزار شد.
در این نشست، پیشنهاد تدوین تفاهمنامه همکاری میان دو دستگاه در راستای تحقق شعار سال دامپزشکی با عنوان «سلامت واحد» از سوی اداره کل دامپزشکی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
نظر شما