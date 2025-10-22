مدیرکل دامپزشکی بوشهر: شعار «سلامت واحد» عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت پیوند سلامت انسان، دام و محیط زیست گفت: شعار امسال دامپزشکی یعنی سلامت واحد، باید از سطح شعار فراتر رود و به یک برنامه عملیاتی مشترک میان دستگاههای مرتبط از جمله محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی تبدیل شود.
وی تاکید کرد: بدون توجه به سلامت محیط زیست، سلامت جامعه و تولید نیز پایدار نخواهد ماند.
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر بر ضرورت همکاریهای تخصصی، برای مثال توجه به توسعه روزافزون آبزیپروری در استان و موضوع پالایش پسابهای خروجی از مزارع پرورش میگو و پیشگیری از مخاطرات زیستمحیطی آن تاکید کرد.
رهنما تاکید کرد: در این مسیر، اداره کل دامپزشکی آمادگی دارد تا با تشکیل کارگروههای تخصصی، زمینه اجرای مؤثر این همکاری را فراهم کند.
نشست مشترک مدیران کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست استان با هدف گسترش همکاریهای بینبخشی و همافزایی در حوزه سلامت جامعه و پایداری محیط زیست برگزار شد.
در این نشست، پیشنهاد تدوین تفاهمنامه همکاری میان دو دستگاه در راستای تحقق شعار سال دامپزشکی با عنوان «سلامت واحد» از سوی اداره کل دامپزشکی مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
