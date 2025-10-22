به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم کاهش چشمگیر بارشها در استان چهارمحال و بختیاری، نماز طلب باران در روز جمعه به امامت نماینده ولی فقیه در استان در مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی در خصوص ضرورت اقامه نماز طلب باران در این ایام، اظهار کرد: از مردم مؤمن و ولایتمدار تقاضا میکنم که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته را حتیالامکان روزه بگیریم و در روز جمعه بعد از اقامه نماز جمعه، نماز طلب باران را اقامه کنیم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه روزهداری در این سه روز مستحب بوده و کیفیت نماز طلب باران را افزایش میدهد، ادامه داد: امید است کرم خداوند بر ما جاری و لطف الهی شامل حالمان بشود و باران رحمت ان شاء الله ببارد.
