به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی کشور که در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تاکید کرد: همه ما فارغ از اینکه تصمیم‌گیر هستیم و یا فعال محیط‌زیست ایرانی هستیم و دغدغه‌های جدی در حوزه محیط زیست به ویژه محیط زیست انسانی داریم و قصد داریم این چالش‌ها و مشکلات را حل کنیم یا در مسیر حل آنها قدم برداریم.

وی افزود: اگر یک فهرستی از مسائل و چالش‌های مطرح شده در حوزه محیط زیست انسانی تعیین کنیم متوجه خواهیم شد که این چالش‌ها نتیجه اقدامات دیروز و امروز ما نیست و حل آنها نیز امروز و فردا امکان‌پذیر نخواهد بود.

ترابی در ادامه بیان داشت: برای اینکه بتوانیم پاسخ مناسب و مسیر مشخصی در رسیدگی به مطالبات گسترده فعالان محیط زیست در سطح کشور داشته باشیم، لازم است تشکل‌های مردم نهاد از هر استان تنها یک مساله را با اولویت بالا مطرح کنند تا بتوانیم برای حل آن مساله برنامه ریزی کنیم.

ترابی با اشاره به اینکه طرح چندین مساله در هر استان و تلنبار شدن مطالبات هم از توان ما خارج است و هم باعث نارضایتی بیشتر سمن‌ها از شرایط محیط زیستی خواهد شد، تصریح کرد: در این خصوص سمن‌ها می‌توانند از طریق نیروهای مردمی متخصص این موضوع را پیگیری کنند تا بتوانیم با کمک دفاتر تخصصی در سازمان و استان برای حل آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به لزوم چهارچوب بندی برای گسترش تعاملات دوطرفه، اضافه کرد: با این شیوه می‌توانیم ادعا کنیم که چگونه یک مساله پیش می‌رود و چگونه می‌توانیم به راه حل دست پیدا کنیم.

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: باید در ابتدا یک بررسی داشته باشیم و ببینیم که تشکل‌های مردم نهاد در تمامی مسائل و چالش‌ها چه مقدار در کنار سازمان محیط‌زیست هستند و این در شرایطی است که ما با دستگاه‌هایی روبه رو هستیم که سعی دارند نقش سازمان محیط زیست را در امور مختلف از جمله ارزیابی حذف کنند و اینجا نقش سازمان‌های مردم نهاد باید پررنگ‌تر باشد و این موضوعات را از دستگاه‌هایی که سعی می‌کنند رعایت ضوابط و قوانین را دور بزنند، مطالبه کنند.

وی با اشاره به حساسیت بالای فعالان محیط زیست و نمایندگان تشکل‌ها در دو حوزه ارزیابی و پسماند، تاکید کرد: هم اکنون بیش از ۵۰۰ طرح در دفتر ارزیابی در حال بررسی است که بیش از ۶۰ درصد آنها بالای ۴ سال در دفتر منتظر پاسخ بودند و اگر هر هفته بتوانیم با نیروی انسانی موجود دو طرح را بررسی کنیم (مطابق با روال گذشته) بیش از ۵ سال این امر طول خواهد کشید.

ترابی تصریح کرد: ما در این خصوص سعی کردیم رویکرد دفتر ارزیابی را تغییر دهیم تا بتوانیم با سرعت و دقت بالا و با تخصص پاسخ درخواست‌ها را بدهیم. همچنین در کنار این سعی داریم نیروهایی را از بین همکارانی که در سطح کشور موضوع ارزیابی را دنبال می‌کنند اموزش دهیم تا با شاخص‌های بین‌المللی بتوانند تبدیل به کارشناسان تراز بین المللی شوند.

ترابی افزود: مرور روش ارزیابی نیز یکی از مسائلی است که ما آن را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم در مورد هم مساله ارزیابی و هم ضوابط استقرار مطابق با استانداردهای بین المللی عمل کنیم و به نقطه مطلوب برسیم و برای تحقق این امر نیازمند زمان و آگاهی و فهم مشترک در سطح ملی هستیم و این مشمول ضوابط استقرار نیز خواهد بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در ده سال گذشته طرح‌های جامع مدیریت پسماند استان‌ها تهیه شده و در کارگروه‌ها تصویب شده اما اغلب آنها اجرایی نشده است و لازم است در این زمینه روش‌های خود را تغییر دهیم.

وی گفت: ما باید سعی کنیم مدیریت پسماند را از الگوهای کوچک‌تر شروع کنیم و بتوانیم ابتدا در روستاها بعد شهرها و بعد در شهرهای بزرگ‌تر و استان‌ها پیش ببریم.