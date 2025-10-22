طالبیان: کشت توت فرنگی در مزارع سیمرغ شروع شد

محمد تقی طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع عملیات کشت توتفرنگی در بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این منطقه با داشتن شرایط اقلیمی مطلوب و خاک حاصلخیز، یکی از مراکز مهم تولید این محصول در استان مازندران است.
طالبیان با اشاره به آمادهسازی زمینها شامل شخم زدن و تنظیم PH خاک برای کشت توتفرنگی، اظهار داشت: با انجام این اقدامات، بستر لازم برای تولید توتفرنگی با کیفیت فراهم شده است.
وی افزود: توتفرنگی به دلیل بهرهوری بالا از زمین، ایجاد اشتغال و ارزش غذایی فراوان، در سالهای اخیر مورد توجه ویژه کشاورزان شهرستان قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ تأکید کرد که این محصول سرشار از ویتامینها، آنتیاکسیدانها و فیبر است و علاوه بر خواص درمانی، با توجه به کوچک بودن قطعات زمین، فرصتهای شغلی مناسبی برای مردم منطقه ایجاد کرده است.
طالبیان همچنین پیشبینی کرد که برداشت توتفرنگی در سال زراعی جاری با میانگین عملکرد بالغ بر ۱۸ تن در هکتار به حدود ۷۲۰۰ تن برسد که این امر نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی شهرستان خواهد داشت.
نظر شما