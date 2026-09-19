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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

تکواندوکاران اعزامی ایران به ریاض مشخص شدند

تکواندوکاران اعزامی ایران به ریاض مشخص شدند

کرج _ رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو در البرز برگزار شد و علی‌اصغر علی‌مرادیان، رادین زینالی و امیررضا غلامی برای حضور در بازی‌های ریاض انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در ریاض برگزار شد و سه نماینده ایران در اوزان منهای ۶۰، منهای ۷۴ و منهای ۸۲ کیلوگرم مشخص شدند.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو امروز شنبه ۲۸ شهریورماه با حضور مدعیان و زیر نظر کادر فنی در سالن هیئت تکواندو استان البرز برگزار شد تا ترکیب نهایی تیم اعزامی به بازی‌های داخل سالن ریاض مشخص شود.

با توجه به سهمیه تعیین‌شده برای مسابقات تکواندو بازی‌های داخل سالن ریاض، هر کشور از میان ۶ وزن این رشته امکان اعزام سه ورزشکار را دارد. بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی رقابت‌های نهایی را در سه وزن برگزار کرد.

در پایان این مرحله، علی‌اصغر علی‌مرادیان در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم، رادین زینالی در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم و امیررضا غلامی در وزن منهای ۸۲ کیلوگرم جواز حضور در ترکیب اعزامی ایران را به دست آوردند.

البرز میزبان انتخابی ملی‌پوشان

سالن هیئت تکواندو استان البرز امروز میزبان مرحله پایانی انتخابی تیم ملی بود و اعضای کادر فنی از نزدیک عملکرد تکواندوکاران حاضر در این رقابت‌ها را زیر نظر داشتند.

با مشخص شدن سه نماینده ایران، پرونده رقابت‌های انتخابی در اوزان تعیین‌شده بسته شد و ملی‌پوشان منتخب باید برای حضور در بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا آماده شوند.

بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا آذرماه امسال به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود و مسعود حجی‌زواره هدایت تیم ملی تکواندو ایران را در این رقابت‌ها بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6951857

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