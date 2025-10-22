حجتالاسلام سید کاظم ضیایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامههای هدفمند در راستای حمایت معیشتی و توانمندسازی خانوارهای نیازمند خبر داد.
ضیایی در ادامه اظهار داشت: در آغاز فعالیت، با همراهی امام جمعه و مسئولان محلی، جلسهای برای آسیبشناسی وضعیت معیشتی منطقه برگزار شد که بر اساس نتایج آن، برنامهای کوتاهمدت برای شب یلدا طراحی گردید. با مشارکت ادارات و خیرین، پکهای ویژه شب یلدا میان مددجویان روستایی توزیع شد تا این خانوادهها نیز در کنار یکدیگر، شبی خاطرهانگیز را سپری کنند.
وی با اشاره به نگاه بلندمدت کمیته امداد افزود: برنامههای این نهاد تنها به بستههای معیشتی محدود نیست و هدف اصلی، توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار است. در همین راستا، فرآیند شناسایی و جذب مددجویان جدید با همکاری شوراهای روستایی آغاز شده و از مردم خواستهایم افراد نیازمند را برای بررسی و حمایت معرفی کنند.
رئیس کمیته امداد حسنآباد فشافویه با بیان اینکه وامهای اشتغالزایی برای راهاندازی مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به ظرفیت کشاورزی منطقه و وجود باغات پسته، طرح زکات مستحبی نیز اجرایی شده و در قالب پلاکگذاری درختان، بخشی از محصول این باغات به نیازمندان اختصاص مییابد.
ضیایی ادامه داد: کمیته امداد تنها در حوزه معیشت فعال نیست، بلکه در زمینههای فرهنگی، علمی و اشتغالزایی نیز برنامههای گستردهای دارد. امروز برخی از مددجویان با تلاش و حمایتهای انجامشده به خودکفایی رسیدهاند و حتی برای فعالیتهای اقتصادی خود از کمیته امداد درخواست نیروی کار میکنند که این امر، نشانه موفقیت رویکرد توانمندسازی است.
وی در پایان با اشاره به آمار خانوارهای تحت پوشش گفت: در حال حاضر حدود ۴۲۰ خانوار در منطقه از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند که از این میان، ۱۵۰ خانوار در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین تحت حمایت قرار دارند. همچنین همکاری با نهادهایی همچون بهزیستی، سپاه، خیریهها و سازمانهای مردمنهاد در حال گسترش است.
ضیایی با تأکید بر ضرورت شفافسازی روند خدمترسانی افزود: در صورت راهاندازی سامانهای مبتنی بر کد ملی برای رصد میزان کمکهای دریافتی هر فرد، خدمات کمیته امداد هدفمندتر، شفافتر و اثربخشتر ارائه خواهد شد.
