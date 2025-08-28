۴۰۲ طرح اشتغالزایی در کمیته امداد دهدشت اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالخالق آرامش دوست شامگاه پنج شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های اشتعالزایی مددجویان از اجرای ۴۰۲ طرح اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی دهدشت با اعتباری بالغ بر ۴۶۸ میلیارد ریال خبر داد.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه گفت: ۸۰ درصد اعتبار طرح‌ها از طریق جذب منابع بانک‌های عامل در قالب تسهیلات اشتغالزایی جز ۳ و ۴ تبصره ۲ و ۲۰ درصد از طریق منابع صندوق اشتغال امداد جهت اجرای این طرح‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های کمیته امداد زمینه اشتغال بیش از ۶۰۰ نفر از مددجویان طی یک سال را فراهم آورده است، این طرح‌ها را شامل پنل خورشیدی، دامپروری، صنفی و صنعتی اعلام کرد.

مدی: کمیته امداد کهگیلویه هدف از اجرای طرح‌های اشتغالزایی کمیته امداد، توانمندسازی و خوداتکایی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی بیان کرد: اجرای طرح‌ها به گونه‌ای است که پس از یک دوره زمانی مشخص خانواده بتواند توانایی اداره زندگی خود از محل راه اندازی کسب وکار را فراهم نماید.

آرامش دوست تعامل و همکاری بانک‌های عامل در سطح شهرستان در تسریع فرآیند اجرایی طرح‌های مذکور و تحقق اهداف کمیته امداد برای توانمندسازی جامعه هدف را مهم خواند.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ه) دهدشت پنج هزار و ۷۵۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۴۳۰۰ خانوار را تحت پوشش دارد.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه افزود: کمیته امداد در سرفصل‌های مختلف اشتغال، فرهنگی، معیشتی، مسکن، درمان به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهد.

اجرای طرح حمایتی نقش مهمی در اشتغال زایی دارد

در این بازدید که فرماندار کهگیلویه و بخشدار مرکزی نیز حضور داشتند ۲ طرح اقتصادی و یک پنل خورشیدی خانگی مورد بازدید قرار گرفت.

فرماندار کهگیلویه در این بازدید از خدمات کمیته امداد برای توانمندسازی مددجویان قدردانی کرد.

سید ایرج کاظمی‌جو تصریح کرد: اجرای طرح‌های اشتغالزایی در نهاد حمایتی کمیته امداد نقش مهمی در اشتغال جامعه هدف دارد و کمیته امداد دهدشت در این زمینه موفق کرده است.