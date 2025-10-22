به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باتوجه‌به درخواست‌های مکرر و پیگیری‌های مجدانه مردم شریف «بیرانشهر» و نیاز منطقه به دسترسی آسان‌تر به مرکز اهدای خون، تصمیم بر آن شد تا مرکز انتقال خون در این شهر راه‌اندازی شود.

وی افزود: افتتاح این مرکز گامی مهم در راستای توسعه خدمات انتقال خون در استان و تسهیل فرایند اهدای خون برای اهداکنندگان عزیز خواهد بود و مردم «بیرانشهر» ازاین‌پس می‌توانند به‌راحتی و در شهر خود به این عمل انسان‌دوستانه و حیات‌بخش اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون لرستان، عنوان کرد: ولادت باسعادت حضرت زینب (س) که نماد صبر، ایثار و فداکاری است بهترین فرصت برای گرامیداشت فرهنگ ایثار و اهدای زندگی است.

سوری، گفت: امیدواریم با افتتاح این مرکز شاهد مشارکت هرچه بیشتر مردم نوع‌دوست بیرانشهر در امر اهدای خون و کمک به نیازمندان باشیم.