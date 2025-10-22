  1. استانها
مرکز اهدای خون «بیرانشهر» افتتاح می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل انتقال خون لرستان، از افتتاح مرکز اهدای خون «بیرانشهر»، هم‌زمان با ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باتوجه‌به درخواست‌های مکرر و پیگیری‌های مجدانه مردم شریف «بیرانشهر» و نیاز منطقه به دسترسی آسان‌تر به مرکز اهدای خون، تصمیم بر آن شد تا مرکز انتقال خون در این شهر راه‌اندازی شود.

وی افزود: افتتاح این مرکز گامی مهم در راستای توسعه خدمات انتقال خون در استان و تسهیل فرایند اهدای خون برای اهداکنندگان عزیز خواهد بود و مردم «بیرانشهر» ازاین‌پس می‌توانند به‌راحتی و در شهر خود به این عمل انسان‌دوستانه و حیات‌بخش اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون لرستان، عنوان کرد: ولادت باسعادت حضرت زینب (س) که نماد صبر، ایثار و فداکاری است بهترین فرصت برای گرامیداشت فرهنگ ایثار و اهدای زندگی است.

سوری، گفت: امیدواریم با افتتاح این مرکز شاهد مشارکت هرچه بیشتر مردم نوع‌دوست بیرانشهر در امر اهدای خون و کمک به نیازمندان باشیم.

