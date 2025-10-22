سردار قریشی: سرزمین نور میزبان همه عاشقان شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید قاسم قریشی صبح امروز چهارشنبه در مراسم راهیان نور دانشآموزی که در یادمان شهدای هویزه برگزار شد، اظهار کرد: شهیدانی که امروز کوچههایمان به نام آنان مزین شدهاند، با گذر از خون خود، مسیر آرامش را برای ما هموار کردند. عشق، مدیون شهیدان است و آنها قامت بستند تا ما قامت خم نکنیم.
وی با اشاره به حضور پرشور فرهنگیان، مسئولان پرورشی و دانشآموزان دختر در این مراسم، گفت: در این لحظات پر خیر و برکت، سرود فاخر «ای میهن خدایی» با اجرای دانشآموزان دختر پرافتخار ایران اسلامی، جلوهای از افتخار و آیندهسازی بانوان این سرزمین خواهد بود.
سردار قریشی افزود: استان خوزستان، استان قهرمانان است و حضور پرچمهای خوشرنگ ایران اسلامی در این مراسم، نماد عزت و اقتدار ملی است.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان بسیج، فرماندهان و مسئولان اجرایی راهیان نور، تأکید کرد: سرزمین نور، میزبان همه عاشقان شهداست؛ هرچند امکان پذیرایی از همه عزیزان فراهم نیست اما دلهای ما به هم نزدیک است و پیام شهیدان در این خاک مقدس جاری خواهد ماند.
