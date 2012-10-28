اردوی راهیان نور دانش آموزی غنی تر می شود/ ابلاغ دستورالعمل ایمنی کاروانها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه شنبه در هفتمین همایش فرماندهان و مسئولان بسیج دانش آموزی سراسر کشور در اردوگاه میثاق آبادان اظهار کرد: شهدایی که امروز غریبانه در دشتهای خوزستان و سایر مناطق عملیاتی خفته اند، پیشگامان بیداری اسلامی امروز جهان اسلام هستند.

وی افزود: رسیدن به فضلیت در کارها سخت است و در این میان نباید از سرزنشها هراس به دل راه داد بلکه باید با صلابت به آنچه که به آن اعتقاد داریم گام برداریم.



سردار نقدی به حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموز دختر راهیان نور بروجن اشاره کرد و گفت: این اتفاق، حادثه کوچی نبود و نمی توان به سادگی و بدون دقت از کنار آن گذشت اما در حفظ ایمنی این اتوبوس کوچکترین کوتاهی از سوی متولیان امر صورت نگرفته است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: متاسفانه امروز کسانی که رسانه و تریبون در اختیار دارند این اتفاق را بهانه ای قرار می دهند تا به حرکت عظیم فرهنگی راهیان نور بتازند و اتهامات ناروایی به خدمتگذاران راهیان نور بزنند.



نقدی گفت: یک دستور العمل جامع برای حفظ ایمنی کاروانهای راهیان نور تدوین و صادر شده که این اتفاقات را به حداقل برساند. در این دستورالعمل برگزاری انواع کلاسهای توجیهی، آموزشی برای بالاترین سطح از متولیان اردوهای راهیان نور تا پائین ترین سطح دیده شده است.



وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون زائر سرزمین نور با ساماندهی همین افراد مسئول به مناطق عملیاتی اعزام شده اند و تمامی مراحل انتقال و سفر آنان با سختگیری تمام برای حفظ سلامتی آنها انجام شده است. از این پس هم سختگیری ما بیشتر می شود و کوچکترین مسائل باید از دید افراد حاضر در کاروان بزرگ دیده شود.



سردار نقدی با اشاره به سرمقاله یکی از روزنامه های سراسری کشور که اعلام کرده بود سفرهای راهیان نور از لحاظ شرعی حرام است، تصریح کرد: تهمت زدن به افراد زحمتکش در کاروانهای راهیان نور نادیده گرفتن ارزش کار این افراد است.



رئیس سازمان بسیج کشور گفت: از این پس برنامه ریزی ها برای اردوهای راهیان نور دانش آموزی بسیار منسجم تر از قبل خواهد شد تا این سفرپها، غنی تر از قبل باشد و دانش آموزان ما با کوله باری از معرفت سفرهای خود به مناطق عملیاتی را خاتمه دهند.



سردار نقدی در خصوص این سخن که دانش آموزان برای کسب نمره به این سفر راهیان نور اعزام می شوند، اظهار کرد: این حرف، بدترین توهین به این دانش آموزان است زیرا اعتقاد و ارادات آنها به نظام زیر سئوال می رود.