صدور حکم حبس ابد برای زن داعشی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، دادگاه کیفری مرکزی عراق امروز سه‌شنبه یک زن را به جرم عضویت در گروه تروریستی داعش و تبلیغ برای این گروه به حبس ابد محکوم کرد.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این زن تروریست عضو هسته‌های پنهان داعش بود و چند کانال و صفحه مربوط به گروه تروریستی داعش را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کرد.

این شخص همچنین عضو دفتر مرکزی موسوم به رسانه و نشر و آرشیو داعش بود و برای گمراه کردن نیروهای امنیتی، چندین صفحه جعلی ایجاد کرده بود.

این زن عضو داعش بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ به حبس ابد محکوم شد.