به گزارش خبرگزاری مهر، نیروگاه خورشیدی ۱۱۵ کیلوواتی ساختمان پست فوق توزیع منطقه ویژه اقتصادی یزد باهدف تحقق مصوبه شورای‌عالی انرژی مبنی بر تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های اداری از منابع انرژی تجدیدپذیر، احداث و وارد مدار بهره‌برداری شد.

فاطمه زارع، رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای یزد، با اعلام این خبر گفت: این پروژه در چارچوب تفاهم‌نامه منعقد شده با شرکت توانیر اجرا و گامی عملی در راستای توسعه پایدار شبکه برق است.

وی افزود: شرکت برق منطقه‌ای یزد تاکنون در مجموع ۳۶۳ کیلووات نیروگاه خورشیدی را برای تأمین برق ساختمان‌های اداری و عملیاتی خود احداث و به بهره‌برداری رسانده است. به گفته زارع، اجرای این پروژه‌ها جایگاه شرکت برق منطقه‌ای یزد را به‌عنوان پیش‌گام توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بین دستگاه‌های اجرایی استان تثبیت کرده است.