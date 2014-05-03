کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کرمان/ شغلهای ناپایدار و آرزوهای برباد رفته زوجهای جوان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین معضلات اجتماعی که این روزها در جامعه به وفور یافت می شود اختلافات خانوادگی و بعضا طلاق است که نتیجه آن در کنار آسیبهای روانی و اجتماعی مستقیم به جامعه صدها معضل دیگر ناشی از پدیده طلاق است.

طلاق این روزها به حدی شایع شده است که متاسفانه پس از جدایی زوجین از یکدیگر جشن طلاق هم برگزار می شود و رفته رفته جشن طلاق هم به یکی از مراسمهای عادی تبدیل شده است.

طبق آمار موجود طی سالهای گذشته اختلافات خانوادگی به مهمترین مشکل زوجهای جوان تبدیل شده است که دلایل مختلفی از جمله شغلهای ناپایدار، بیکاری، مسکن، عدم دریافت مهارتهای زندگی، دخالتهای خانواده، فرهنگ غرب و شبکه های فارسی زبان ماهواره ای دارد.

اما یکی از مهمترین این مشکلات شغلهای ناپایداری است که متاسفانه در سایه آمارهای گاه اغراق آمیز داده شده است.

شغلهای ناپایداری که کار دست مردم داد

شغلهایی که به دلیل ناپایداری و عدم تطبیق با استانداردهای شغلی در نهایت به دلسردی اعضای خانواده از یکدیگر منجر شده و به طلاق ختم شده است.

شغلهایی که اکثرا موقت و فصلی بوده اند و گاه با اعطای وامهای 5 میلیونی شکل گرفته اند و هیچ گاه تداوم نداشته اند.

از سوی دیگر افزایش بی رویه نرخ مسکن و مشکلات اقتصادی نیز عامل بسیار مهمی در مسیر زندگی های مشترک تازه شکل گرفته است. که در کنار عدم مهارت زوجین برای مقابله با آنها و فرهنگ جدایی زود هنگام خانواده های تازه شکل گرفته از خانواده های پایه به عامل مهمی برای جدایی تبدیل شده است.

این روزها اگر سری به سالنهای دادگاههای استان کرمان بزنید شاهد حضور زوجهای کم سن و سالی هستید که بدون داشتن نخستین پایه های زندگی ازدواج کرده اند و پایان زندگیشان هم به طلاق ختم می شود.

از سوی دیگر به اقرار بسیاری از کارشناسان، شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با ساخت و پخش سریالهای بی محتوا اما ساختار شکن در راه از بین بردن خط قرمزهای جامعه سنتی ایران گام برمی دارند.

سریالهایی که گاه در کشورهای ساخته شده هیچ گاه پخش نمی شوند و حتی مورد پیگرد قرار می گیرند اما به راحتی به گوشه ای از اوقات فراغت ما تبدیل می شوند و درنهایت با پیوند دادن مسائل عاطفی با بی اخلاقی و فساد رفته رفته این فرهنگ را در جامعه ایجاد می کنند که بی اخلاقی و فساد جزئی از زندگی روزمره است و در نهایت وقتی زوجین در زندگی واقعی چشم باز می کنند زندگی خود بر باد رفته می بینند.

افزایش طلاقهای توافقی در جامعه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سال 92 ازدواج در استان قریب به دو درصد کاهش و طلاق 14.97 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: کمرنگ شدن مسائل اخلاقی در خانواده و عدم اطلاع از مسائل حقوقی، دو عامل اصلی در تشکیل پرونده های کیفری و عمومی استان است.

خالقی تصریح کرد: از ظرفیت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، اوقاف و ... استفاده کرده و با 30 نهاد ارتباط مستمر داریم که جلساتی را در جهت ارتقای آگاهی های مردم با این نهادها برگزار کرده ایم.

وی بیان کرد: در آموزش و پرورش برای 43 هزار و 450 نفر ازاولیا، دانش آموزان و ... در سال گذشته کارگاه آموزشی برگزار کرده ایم.

فعالیتهای فرهنگی برای نهادینه کردن مشاوره باید افزایش یابد

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان کرمان گفت: هفت کلیپ، 14 فیلم کوتاه و 26 مستند ساخته ایم و به صورت مستمر تحت عنوان عبرت پخش می شود و حاوی پیام های پیشگیری است.

وی افزود: سعی کرده ایم با استفاده از تبلیغات در اتوبوس، ایستگاه های قطار، بنرها، صدا و سیما و ... مسائل حقوقی را اطلاع رسانی کرده و برای رصد موضوعات کارگروه علمی پژوهشی تشکیل شده است.

خالقی تاکید کرد: در سال گذشته تمام هم و غم ما بر موضوع خانواده بوده است و 60 درصد اختلافات به خاطر مسائل خاص زناشویی است.

وی اظهار کرد: 16 مرکز مشاوره در مرکز استان مشاوره خانوادگی ارائه می دهند و همه پرونده های خانواده را به این مراکز ارجاع می دهیم.

خالقی گفت: دغدغه ما مشاوره های قبل از ازدواج است که تاثیر بسیار زیادی در پیشگیری از طلاق دارد و متاسفانه این امر الزامی نیست.

وی ادامه داد: با انعقاد تفاهم نامه ای با یک نهاد علمی، این نهاد پذیرفته کار را انجام دهد و در شهرستان های استان کار را از 29 بهمن سال گذشته آغاز کرده و تاکنون یک هزار و 630 نفر در این مراکز آموزش دیده اند.

افزایش صعودی نرخ طلاق در جامعه

معاون دادگستری استان کرمان بیان کرد: شاهد افزایش بیش از حد طلاق به ویژه طلاق های توافقی در استان کرمان هستیم.

وی افزود: افزایش نگران کننده اعتیاد به مواد مخدر روان گردان و کم رنگ شدن مسائل اخلاقی از معضلات ماست و ماهواره ها موجب از هم پاشیدگی خانواده است.

خالقی تصریح کرد: در مواردی مانند مطالبه مهریه، مطالبه طلب، تامین خواسته و طلاق به درخواست زوجه افزایش داشته و در طلاق توافقی دو درصد کاهش را در سال گذشته شاهد بوده ایم.

وی بیان کرد: 15 سال قبل در استان به ازای هر 16 ازدواج یک طلاق داشته ایم. سال 90 به ازای هر 9.45 ازدواج یک طلاق، در 91 به ازای هر 7.55 ازدواج یک طلاق داشته ایم و به طور میانگین طلاق سه درصد رشد داشته است.

معاون دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در سال 91 کمترین ثبت ازدواج را در استان کرمان داشته ایم گفت: در سال 91 تعداد 30 هزار و 217 ازدواج داشته ایم و در 92 تعداد 29 هزار و 619 مورد ازدواج ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در سال 92 ازدواج در استان قریب به دو درصد کاهش و طلاق 14.97 درصد افزایش داشته است.

خالقی با تاکید بر تحکیم بنیاد خانواده بیان کرد: زمانی که از ابتدا خانواده محکم و استوار شود، دغدغه های ما کاهش می یابد.

وی گفت: انتظار داریم خلاء های قانونی در برخی موارد با همکاری نمایندگان رفع شود.

زوجهای جوان مشاوره را جدی بگیرند/ لزوم افزایش مهارتهای زندگی قبل از ازدواج

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: یکی از نگرانیهای جامعه امروز افزایش میزان طلاق در جامعه است که باید با راهکارهای فرهنگی جلوی این معضل اجتماعی را گرفت.

حجت الاسلام علی توکلی یکی از مهمترین راهکارها را افزایش مهارت زوجهای جوان در زندگی و نظارت بیشتر خانواده ها دانست و گفت: باید این موضوع در جامعه بسیار جدی گرفته شود و افزایش مهارت زندگی قبل از ازدواج به زوجها آموزش داده شود.

وی ادامه داد: بیشترین آمار طلاق نیز در سالهای ابتدایی زندگی روی می دهد که نشان از عدم توانایی کنترل مشکلات زندگی در سالهای ابتدایی دارد.

وی گفت: در صورتیکه بتوانیم این مهم را در جامعه نهادینه کنیم شاهد کاهش رشد طلاق خواهیم بود و باید دستگاههای فرهنگی در این خصوص ورود پیدا کنند.

توکلی گفت: باید اولین قدم در زندگی مشترک آموزش این مهارتها باشد و بعد به دنبال شریک زندگی برای جوانان باشیم.

وی سطحی نگری جوانان به امور و مشکلات را از مهمترین دلایل بروز اختلاف دانست و افزود: گام بعدی مشاوره است که باید جایگاه خود را در جامعه باز یابد در واقع در زمان بروز مشکلات بهترین راه مشورت گرفتن است اما ما نتوانسته ایم به جوانان منتقل کنیم که در زمان بروز مشکل به مشاور مراجعه کنند و نتیجه آن افزایش عمق اختلاف ها و در نهایت طلاق است.

وی به پر رنگ تر شدن آموزه های دینی در جامعه اشاره کرد و آن را ضرورتی انکار ناپذیر در جامعه دانست و گفت: نفوذ ماهواره ها و فرهنگ غربی می تواند به استحکام خانواده ها ضربه بزند.

وی با اشاره به با تاکید بر اینکه مشاوره جنبه پیشگیری طلاق را دارد گفت: مشاوره ها و مهارت آموزی های قبل از ازدواج در واقع همان اقدام پیشگیرانه ای است که می تواند جلوی بروز مشکلات اجتماعی را بگیرد.

خانواده های زوج های جوان را حمایت کنند/ ماهواره فساد را در جامعه به امری عادی تشبیه می کند

حجت الاسلام مهدی عرب پور، امام جمعه موقت کرمان نیز با ابراز نگرانی از افزایش آمار طلاق در جامعه افزود: خانواده مهمترین رکن جامعه است و باید به این مهم با دقت بیشتری نگاه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از خانواده ها خواست جوانان را زیر پوشش خود قرار دهند و از آنها حمایت کنند و اجازه بروز اختلافات را در خانواده های تازه شکل گرفته ندهند.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: امروز رسانه ها و به خصوص رسانه ملی باید استحکام خانواده ها را مد نظر قرار دهند و در این خصوص برنامه سازی کنند و خود نیز با برنامه جلو بروند.

وی ادامه داد: برنامه های ماهواره از شبکه های فارسی زبان تنها چیزی را که هدف قرار گرفته اند فروپاشی استحکام خانواده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی گفت: بخش فرهنگ باید این تهدید را به خوبی بشناسد و برای مقابله با آن اقدام عملی کند.

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گزارش: اسما محمودی