فلاحی:رسمی شدن مرزهای چنگوله و هلاله شمالی ایلام دردستور کار قرار دارد

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اقدامات ارتباطی و دیپلماتیک استان گفت: مرکز وزارت خارجه ایلام نخستینبار در سال ۱۳۹۱ ایجاد شد اما مدتی راکد مانده بود. این مرکز با دستور شهید امیرعبداللهیان، وزیر پیشین امور خارجه، احیا شد و اکنون بسیاری از خدماتی که پیشتر نیازمند مراجعه به کنسولگریها بود در خود ایلام ارائه میشود.
فلاحی افزود: یکی از برنامههای اصلی آینده این مرکز، پیگیری رسمی شدن مرزهای چنگوله و هلاله شمالی است تا در کنار مرز چیلات، به عنوان مبادی رسمی تجارت و تردد استان شناخته شوند. وی گفت کمیسیون امنیت ملی مجلس بهزودی سفری به ایلام خواهد داشت و این موضوع از مطالبات جدی استان است.
به گفته وی، رایزنیها با کشور عراق انجام شده و قرار است موضوع رسمی شدن مرزها در هیئت وزیران مطرح شود.
نماینده ایلام افزود: استاندار ایلام نیز مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده و امید میرود نتایج عملی آن بهزودی حاصل شود تا امکان توسعه واردات و صادرات از مرز مهران با همکاری ایران و عراق فراهم گردد.
۱۳۰ زندانی ایرانی در عراق آزاد شدند
فلاحی با اشاره به جایگاه مرز مهران گفت: این مرز در حال حاضر امنترین، کوتاهترین و پرترددترین مبادی ورود زوار است و ۸۰ درصد ترددها از این مسیر انجام میشود.
به گفته وی، مشکلات زائران و اهالی استان که در گذشته وجود داشت تا حد زیادی رفع شده است.
وی اظهار داشت: مرکز وزارت خارجه ایلام تاکنون بیش از ۱۳۰ زندانی ایرانی را که در عراق در بند بودند آزاد کرده و پیگیری آزادی سایر زندانیان نیز ادامه دارد. این مرکز همچنین خدماتی چون تأیید مدارک دانشجویان خارج از کشور، حل مشکلات تجار در عراق و بازگرداندن پیکر ایرانیان متوفی خارج از کشور را بدون مراجعه به تهران انجام میدهد.
نماینده ایلام در ادامه تصریح کرد: این مرکز در واقع به مثابه یک وزارت خارجه کوچک در استان عمل میکند و نیاز مردم را به مراجعه به پایتخت برای امور بینالمللی از میان برده است.
فلاحی افزود: رایزنیهایی با اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شده تا زمینی برای احداث ساختمان مستقل و دائمی این مرکز در اختیار وزارت خارجه قرار گیرد و مأموران آن از وضعیت فعلی ساختمان اجارهای خارج شوند.
