قادری: همراهی همه نهادها با رویداد «بوشهر حسینیه مقاومت» اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح سهشنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بر استفاده از ظرفیت دستگاهها و نهادهای استان در برگزاری رویداد بوشهر حسینیه مقاومت و روز ستایشگری بوشهر تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن اشاره به نقش مهم تبلیغات اسلامی در ترویج ارزشهای دینی، خواستار استفاده از ظرفیت گسترده ورزش و جوانان برای انتقال پیامهای فرهنگی و مذهبی به نسل جدید شد.
وی برنامهریزی برای همکاریهای مشترک فرهنگی و اجتماعی دو دستگاه و استفاده از ظرفیت اداره کل ورزش و جوانان در برگزاری رویداد بوشهر حسینیه مقاومت و روز ستایشگری و نوای آئینی استان بوشهر را از اهداف برگزارش این نشست عنوان کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر نیز در بخش دیگری از این نشست بر اهمیت همافزایی و همکاری نهادهای فرهنگی و ورزشی در جهت ارتقای نشاط اجتماعی و معنوی جوانان تأکید کرد.
موسی کشتکار ضمن تجلیل از برگزاری رویدادهای مذهبی فرهنگی از قبیل بوشهر حسینیه مقاومت، گفت: در راستای برگزاری بهینه این رویداد ارزشمند فرهنگی، امکانات و زیرساختهای این مجموعه در اختیار برگزار کنندگان قرار خواهد گرفت.
در این نشست اجرای برنامهها با مشارکت و پشتیبانی مشترک دو ادارهکل در جهت پاسداشت فرهنگ عاشورایی و فراهم کردن زمینهای برای تجلیل از ستایشگران آئینی مورد تأکید طرفین قرار گرفت.
