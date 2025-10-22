  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

پژو ۲۰۶ با خلافی ۱۲۰ میلیونی در خمینی شهر توقیف شد

پژو ۲۰۶ با خلافی ۱۲۰ میلیونی در خمینی شهر توقیف شد

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با خلافی بالای ۱۲۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی حین بررسی خلافی‌های یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ متوجه شدند این خودرو دارای خلافی بالای ۱۲۰ میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه خودروی مذکور بلافاصله توسط مأموران توقیف و به پارکینگ انتقال یافت افزود: سرعت و سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از خط ویژه، تردد در منطقه طرح زوج و فرد و پارک در محل‌های ممنوعه از جمله تخلفاتی است که برای این خودرو ثبت شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ابراز کرد: طبق قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی خودروهایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی باشند به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده توسط مأموران متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند شد و پس از تسویه کامل خلافی‌ها ترخیص می‌شوند.

کد خبر 6630969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها