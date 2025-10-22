به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی ظهرچهارشنبه با اشاره آیین کلنگ زنی اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی در گلشهردر طرح ۶۵ سال عمر پربرکت ۶۵ پروژه عمرانی طرح شماره ۱۳ شهید سلامی اظهار کرد: مساحت این نیروگاه ۵۰ هکتار است و پیشبینی میشود که طرح تا ۱۲ ماه آینده به اتمام رسیده و به بهرهبرداری برسد.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه با سرمایهگذاری ۱۵ میلیون دلاری انجام میشود افزود: این نیروگاه گامی مؤثر در جهت استفاده از ظرفیتهای طبیعی منطقه و حرکت به سوی تولید انرژی پاک است.
وی یادآور شد: در چشمانداز بلندمدت، توسعه این طرح برای تولید ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در دستور کار قرار دارد.
فرماندار گلپایگان با اشاره به ویژگیهای اقلیمی منطقه تصریح کرد: شهرستان گلپایگان به دلیل برخورداری از روزهای آفتابی فراوان، موقعیت جغرافیایی مناسب و قرار گرفتن در مرکز کشور، یکی از بهترین مناطق برای احداث نیروگاههای خورشیدی در ایران محسوب میشود.
رضایی خاطرنشان کرد: این شرایط موجب میشود بهرهوری تولید انرژی خورشیدی در منطقه بالا بوده و این نوع پروژهها با کمترین اتلاف انرژی و بیشترین بازدهی به بهرهبرداری برسند.
حجتالاسلام محمد تقی کرامتی امام جمعه گلپایگان افزود: برای پیشرفت کار و تحقق کامل اهداف این پروژه، حمایت و همراهی مسئولان شهرستان ضروری است. موانع قانونی و بروکراسی اداری نباید مانعی برای توسعه و آبادانی باشد و همه دستگاهها باید در رفع موانع همکاری کنند تا پروژه با سرعت و کیفیت مطلوب به سرانجام برسد.
وی با اشاره به نامگذاری این نیروگاه به نام شهید فرهیخته و دانشمند، شهید سلامی گفت: این پروژه به نام یکی از چهرههای برجسته علمی و افتخارآفرین کشور مزین شده است و امیدواریم با استمداد از روح بلند این شهید والا مقام، شاهد پیشرفت و بهرهبرداری سریع از این طرح باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین کرامتی تأکید کرد: سه رکن اساسی یعنی باور به توانمندیهای داخلی، تکیه بر دانش بومی و حمایت مسئولان میتواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند. نیروهای متخصص و متعهد کشور ما ثابت کردهاند که در پیچیدهترین عرصههای فناوری میتوانند پیشگام باشند و در سطح کشورهای پیشرفته قرار گیرند.
وی با بیان اینکه خودباوری از مهمترین میراثهای امام خمینی (ره) و از تأکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است، افزود: کشور ما با دارا بودن ظرفیتهای عظیم طبیعی، میتواند در زمینه انرژیهای نو و جایگزین پیشرو باشد. باید به نقطهای برسیم که وابستگی به نفت از میان برود و بتوانیم با تکیه بر انرژیهای پاک، نیازهای داخلی را تأمین کنیم.
امام جمعه گلپایگان در پایان با اشاره به اهمیت این پروژه برای منطقه گفت: گلپایگان شهرستانی دامداری و صنعتی است که در سالهای اخیر به دلیل کمبود انرژی برق، با چالشهایی در بخش تولید مواجه شده است. امید است با احداث نیروگاههایی نظیر این طرح، شاهد رفع مشکلات و شکوفایی دوباره بخش تولید و صنعت شهرستان باشیم. انشاءالله با همت مسئولان، حمایت مردم و برکت نام شهید سلامی، این پروژه به زودی به بهرهبرداری کامل برسد.
سرهنگ سید عباس میرکریمی فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به فعالیتهای بسیج در حوزه سازندگی افزود: بسیج سازندگی در کنار سایر اقدامات خود، تاکنون ۱۵ واحد نیروگاه کوچک مقیاس را در شهرستان گلپایگان احداث کرده و در صورت پرداخت وامهای اقتصاد مقاومتی، بخش عمده این تسهیلات به توسعه انرژیهای پاک اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: در شهرستان گلپایگان همافزایی و تعامل بسیار خوبی میان مسئولان وجود دارد و بسیج شهرستان و شهر گلشهر نیز در کنار سایر دستگاهها، آمادگی کامل دارند تا در رفع موانع و پیشبرد این پروژه نقشآفرینی کنند. امیدواریم با تداوم این همکاریها، شاهد پیشرفت روزافزون طرح و دستیابی به اهداف توسعهای آن باشیم.
نظر شما