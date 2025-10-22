به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه بخشی از بزرگراه یاسوج - شیراز واقع در کیلومتر ۱۵ تا ۱۸، موسوم به پروژه ملهشوره، با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار بویراحمد، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مسئولین استانی به بهره بهرداری رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در مراسم افتتاح این طرح گفت: این پروژه بهعنوان یکی از پروژههای کلیدی بزرگراه یاسوج - شیراز، شامل ۲۵۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۷۰ هزار مترمکعب خاکریزی و ۱۰ هزار مترمکعب زهکش است که بهمنظور تقویت زیرساختهای حملونقل و مدیریت بهتر جریان آبهای سطحی اجرا شده است.
علی پارسایی اظهار کرد: این پروژه به طول سه کیلومتر بخشی از طرحهای توسعهای دولت چهاردهم در حوزه زیرساختهای حملونقل محسوب میشود که نقش مهمی در بهبود ایمنی و کیفیت تردد در این مسیر پرتردد خواهد داشت.
وی افزود: در این بخش از پروژه، ۱۴ دستگاه پل با دهانههای متفاوت ساخته شده که نهتنها به تسهیل جریان ترافیک کمک میکند، بلکه بهواسطه ۳۰ هزار مترمربع روسازی و آسفالت، شرایط تردد را بسیار بهبود خواهد بخشید.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان کرد: که هزینه کل این پروژه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال است گفت: این پروژه در دولت چهاردهم با جذب اعتبار لازم پیشرفت کرده و به بهرهبرداری رسیده است، که در نتیجه آن، تسهیل تردد، افزایش ایمنی و بهبود اتصال استان کهگیلویه و بویراحمد به استان فارس و سایر نقاط کشور محقق شده است.
گفتنی است با افتتاح این بخش از بزرگراه یاسوج - شیراز، انتظار میرود ترافیک جادهای کاهش یابد و سرعت سفر در این مسیر افزایش پیدا کند. همچنین دسترسی ایمنتر و سریعتری برای مسافران و حملونقل بار فراهم خواهد شد.
نظر شما