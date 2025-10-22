تکمیل ظرفیت در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت و ظرفیت پذیرش آن برای آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ اجرا می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است بر اساس درخواست دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر اجرای مرحله تکمیل ظرفیت، مجددا این امر مورد بررسی قرار گرفت و با اجرای آن برای این دوره توسط مراجع ذیربط، موافقت شد.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ می توانند بر اساس ضوابط و مفاد دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل، ضوابط اعلام شده تاکنون و همچنین موارد زیر نسبت به انتخاب رشته محل مرحله تکمیل ظرفیت، با وارد کردن کد رهگیری خود در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

براساس جدول رشته محل های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ میزان ظرفیت جدید ۲۶۰ نفر است.

زمان انتخاب رشته محل براساس جدول ظرفیت اعلام شده در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح ۵ آبان تا ساعت ۱۴ ظهر ۷ آبان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir است.

کلیه افرادی که در مرحله نخست آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته محل بوده اند و در هیچ رشته محلی (رایگان- شهریه پرداز) پذیرفته نشده اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند.

پذیرفته شدگانی که به دلیل مغایرت معدل، لغو قبولی شده اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

براساس بند د- ۱ صفحه ۳ دفترچه انتخاب رشته محل، مشمول پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت اعم از رایگان و شهریه پرداز آزمون سال ۱۴۰۴ است و مجاز به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ نیستند.

همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواهد گرفت.

زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴، بهمن ماه سال جاری (نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است.

نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

لازم است داوطلبان هر روز سامانه را جهت اطلاع از آخرین تغییرات احتمالی ملاحظه کنند.