آزمون: همه بازیکنان تا دقیقه ۹۰ تلاش کردند/ پیش فصل سختی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول فصل جدید رقابت های لیگ ادنوک امارات تیم های فوتبال شباب الاهلی و خورفکان شامگاه شنبه ۲۴ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۵ بر یک شباب الاهلی به پایان رسید. سعید عزت اللهی و سردار آزمون در این بازی برای شباب الاهلی به میدان رفتند و نقش پررنگی در کسب نخستین پیروزی فصل تیم خود داشتند.

عزت اللهی به طور کامل در زمین بازی حضور داشت و توانست دو گل برای تیمش به ثمر برساند و سردار آزمون از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد و یک گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت رساند.

آزمون در پایان این بازی و در گفتگو با شبکه الریاضیه امارات اظهار داشت: همه چیز خوب است. ما واقعاً یک دوره پیش‌فصل بسیار خوب و ویژه‌ای را پشت سر گذاشتیم و همه بازیکنان با تمام توان و سختی زیادی تمرین کردند. به همین دلیل توانستیم تا دقیقه ۹۰ با همان کیفیت خوب ادامه بدهیم. البته بازی کردن و پِرِس کردن در تمام دقایق کار بسیار دشواری است، اما ما این کار را به خوبی انجام دادیم.

او ادامه داد: باید به هم‌تیمی‌ها و کادر فنی‌مان تبریک بگوییم. من واقعاً از کار کردن و تمرین کردن با سرمربی‌مان لذت می‌برم، چون او اعتمادبه‌نفس بیشتری به بازیکنان می‌دهد و ارتباط بسیار خوبی با آنها دارد. این موضوع برای ما خیلی مهم است و از حضور او خوشحال هستیم و امیدوارم بتوانیم برای مدت طولانی در کنار هم کار کنیم.