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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

آزمون: همه بازیکنان تا دقیقه ۹۰ تلاش کردند/ پیش فصل سختی داشتیم

آزمون: همه بازیکنان تا دقیقه ۹۰ تلاش کردند/ پیش فصل سختی داشتیم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی گفت: بازی خوبی بود و همه بازیکنان تا دقیقه آخر برای کسب پیروزی مقابل خورفکان تلاش زیادی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول فصل جدید رقابت های لیگ ادنوک امارات تیم های فوتبال شباب الاهلی و خورفکان شامگاه شنبه ۲۴ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۵ بر یک شباب الاهلی به پایان رسید. سعید عزت اللهی و سردار آزمون در این بازی برای شباب الاهلی به میدان رفتند و نقش پررنگی در کسب نخستین پیروزی فصل تیم خود داشتند.

عزت اللهی به طور کامل در زمین بازی حضور داشت و توانست دو گل برای تیمش به ثمر برساند و سردار آزمون از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد و یک گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت رساند.

آزمون در پایان این بازی و در گفتگو با شبکه الریاضیه امارات اظهار داشت: همه چیز خوب است. ما واقعاً یک دوره پیش‌فصل بسیار خوب و ویژه‌ای را پشت سر گذاشتیم و همه بازیکنان با تمام توان و سختی زیادی تمرین کردند. به همین دلیل توانستیم تا دقیقه ۹۰ با همان کیفیت خوب ادامه بدهیم. البته بازی کردن و پِرِس کردن در تمام دقایق کار بسیار دشواری است، اما ما این کار را به خوبی انجام دادیم.

او ادامه داد: باید به هم‌تیمی‌ها و کادر فنی‌مان تبریک بگوییم. من واقعاً از کار کردن و تمرین کردن با سرمربی‌مان لذت می‌برم، چون او اعتمادبه‌نفس بیشتری به بازیکنان می‌دهد و ارتباط بسیار خوبی با آنها دارد. این موضوع برای ما خیلی مهم است و از حضور او خوشحال هستیم و امیدوارم بتوانیم برای مدت طولانی در کنار هم کار کنیم.

کد مطلب 6917837

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    نظرات

    • بندرعباسی IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم.
    • احمد خدری - بندر دیلم US ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      مگه مرصاد سیفی در ترکیب نبود؟ چرا نگفتین مرصاد

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