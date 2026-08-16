سید محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خادمیاران رضوی شهرستان خمینی‌شهر با تکیه بر مشارکت خیرین، ظرفیت‌های مردمی و روحیه جهادی اعضای کانون‌ها، موفق شدند در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد تومان خدمات حمایتی و اجتماعی را به مردم ارائه کنند.

وی افزود: این حجم از خدمات در قالب طرح‌های گسترده‌ای از جمله توزیع بسته‌های معیشتی، تأمین جهیزیه، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از بیماران نیازمند و اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، آموزشی، ورزشی، درمانی و توسعه فعالیت‌های قرآنی به انجام رسیده است.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه خدمت در مکتب امام رضا (ع) محدود به زمان و مکان خاصی نیست، تصریح کرد: فرهنگ رضوی امروزه به یک جریان مردمی و اثرگذار تبدیل شده است و خادمیاران رضوی با الهام از سیره کریمانه امام هشتم (ع)، تلاش می‌کنند در کنار مردم و برای رفع مشکلات آنان گام بردارند.

محمدی مشارکت گسترده خیرین و همراهی مردم را مهم‌ترین سرمایه کانون‌های خدمت رضوی دانست و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این خدمات با کمک نیکوکاران و داوطلبان جهادی شهرستان محقق شده است؛ همراهی ارزشمندی که موجب شده دامنه خدمت‌رسانی هر سال گسترده‌تر از گذشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های فرهنگی کانون‌های تخصصی این شهرستان اشاره کرد و گفت: در ارزیابی کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان، کانون‌های تخصصی قرآن و بانوان شهرستان خمینی‌شهر موفق به کسب رتبه نخست استان شدند و کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی نیز رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داد که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده پویایی و فعالیت مستمر خادمیاران در عرصه‌های فرهنگی است.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان خمینی‌شهر در پایان ضمن قدردانی از تمامی خادمیاران، یاوران رضوی و خیرین شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تداوم این حرکت مردمی و جهادی، زمینه گسترش هرچه بیشتر فرهنگ خدمت، همدلی و مهربانی در جامعه فراهم شود و پرچم خدمت به نام مبارک حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) همواره برافراشته بماند.