تصویب ۱۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی ۷۲ روستای همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عبدلی ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی و مشورتی دهیاران بخش‌های مرکزی و شراء شهرستان همدان با اشاره به طرح‌های هادی اظهار کرد: بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های بهسازی، آسفالت و بازنگری طرح‌های هادی در ۷۲ روستای این شهرستان تصویب و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.

وی افزود: طرح‌های عمرانی روستایی بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرا می‌شود و دهیاران باید در جمع‌آوری پسماند، کنترل ساخت‌وساز و جلوگیری از تخلفات، نظارت مؤثر داشته باشند.

در ادامه نمایندگان دفاتر حمیدرضا حاجی‌بابایی و عباس صوفی در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل سالن‌های ورزشی، ۶۰ میلیارد تومان برای بهسازی و آسفالت معابر روستایی و ۱۴ میلیارد تومان برای تأمین آب شرب پایدار خبر دادند.

محمدحسن دهبانی، بخشدار مرکزی، نیز به اجرای پروژه‌های گردشگری، تعریض و آسفالت مسیر سد اکباتان با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: بازنگری طرح‌های هادی روستاهای دارای پایان افق طرح و ساماندهی ورودی پنج روستا در دستور کار است.

اکبر صفایی‌اصل بخشدار شراء هم گزارشی از روند بهسازی معابر، تکمیل پروژه‌های ورزشی و اقدامات انجام‌شده در روستاهای این بخش ارائه کرد. نشست با طرح دغدغه‌های دهیاران و بررسی مشکلات روستاها پایان یافت.