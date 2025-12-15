تخصیص ۱۱۷ میلیارد تومان برای توسعه مسیرهای گردشگری بخش مرکزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و گردشگری بخش مرکزی همدان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: مسیرهای گردشگری سد اکباتان، امامزاده محسن (ع) و چشین به ابرو و سیمین از اولویت‌های اصلی توسعه شهرستان هستند.

وی با اشاره به اهمیت ۱۷ مسیر گردشگری در شهرستان همدان و سه مسیر مهم در بخش مرکزی افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید نسبت به تعریض و بهسازی این مسیرها اقدام کند و برای اجرای این طرح‌ها، ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه آب و فاضلاب بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب موظف است اجرای خط انتقال فاضلاب منطقه امامزاده محسن (ع) و اتصال آن به کلکتور اصلی شهر مریانج را در دستور کار قرار دهد.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: در محور سد اکباتان نیز تکمیل خط انتقال فاضلاب و تصفیه‌خانه روستاهای بالادست و پایین‌دست ضروری است و تصفیه‌خانه فاضلاب روستای یلفان باید تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های ورزشی این محورها گفت: اداره ورزش و جوانان مکلف است پنج پروژه مهم ورزشی شامل احداث دو سالن ورزشی در روستاهای چشین و موییجین، دو زمین چمن در روستاهای برفجین و توییجین و تکمیل سکوی سالن ورزشی روستای سولان را تکمیل کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای تکمیل این پروژه‌ها، علاوه بر اعتبارات شهرستانی، ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده اختصاص یافته است.

حاجی‌بابایی در پایان با اشاره به بهسازی معابر روستایی گفت: در مجموع ۵۰ میلیارد تومان سهمیه قیر برای بهسازی معابر روستایی شهرستان همدان در نظر گرفته شده که ۲۱.۶ میلیارد تومان آن به روستاهای هدف گردشگری اختصاص یافته است.