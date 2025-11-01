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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

حاجی‌بابایی: ساماندهی ورودی روستاهای اطراف همدان با اعتبار ملی آغاز شد

حاجی‌بابایی: ساماندهی ورودی روستاهای اطراف همدان با اعتبار ملی آغاز شد

همدان– نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات ساماندهی و زیباسازی ورودی روستاهای اطراف همدان آغاز و منابع مالی آن با پیگیری از سطح ملی و استانی تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساماندهی ورودی روستاهای همدان اظهار کرد: ساماندهی ورودی روستاهای شورین، یکن‌آباد، آبشینه، تفریجان، سولان و کوزره قهاوند در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی در چند روستا آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار کالبدی و زیباسازی حریم ورودی روستاها افزود: هدف از این طرح ایجاد محیطی منظم، امن و شایسته برای تردد اهالی و گردشگران است و روستاهایی که آمادگی تملک اراضی و همکاری محلی داشته باشند در اولویت اجرای طرح‌های عمرانی قرار خواهند گرفت.

حاجی‌بابایی گفت: اعتبار اجرای این پروژه‌ها با پیگیری از منابع ملی و استانی تأمین شده و بخش نخست بودجه توسط وزارت کشور و استانداری همدان تخصیص یافته است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با اجرای این طرح‌ها چهره ورودی روستاهای اطراف شهر همدان ساماندهی خواهد شد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری روستایی در منطقه فراهم می‌شود.

کد مطلب 6641349

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