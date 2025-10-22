به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه رویداد دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران، از تمدید مهلت ثبتنام در بخش لیگهای رقابتی بردگیم و نقشافزینی این رویداد ملی تا پایان روز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ خبر داد و علت تمدید را تقاضای گسترده دانشجویان از سراسر کشور عنوان کرد. این تصمیم با هدف فراهمسازی فرصت بیشتر برای علاقهمندان به حضور در رقابتهای بازیهای فکری اتخاذ شده است.
بر این اساس دبیرخانه المپیک از تمامی دانشجویان علاقهمند دعوت میکند تا پیش از پایان مهلت تمدیدشده، با مراجعه به سامانه رسمی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران به نشانی jcup.farnama.net نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
همچنین اطلاعات تکمیلی، زمانبندی رقابتها و جزئیات بخشهای مختلف از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی المپیک منتشر خواهد شد.
دومین المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در طراحی و رقابت در بازیهای فکری و با هدف شناسایی استعدادهای برتر، پرورش طراحان خلاق و تبادل ایدههای نو در میان دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط مرکز مبنا (مرکز بازیهای نوآورانه ایران) مستقر در جهاد دانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.
